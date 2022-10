मरकर सड़ चुका कीड़ा अचानक हो गया ज़िंदा, कंकाल को चलता देखकर खौफ में आ गए लोग!

Neuroparasite Makes Dead Bug Walk: कुदरत ने हमारे लिए अगर बेहद सुंदर चीज़ें दे रखी हैं तो कई बार इसका विनाशकारी रूप भी हमें देखने को मिल जाता है. इसी तरह प्रकृति की गोद में ऐसे कई रहस्य भी छिपे हुए हैं, जिनके बारे में जानकर हम हैरान रह जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मरे हुए कीड़े के सड़े-गले शरीर को भी चलते हुए देखा जा सकता है. आपने भी इससे पहले ऐसा नज़ारा शायद ही कभी देखा होगा.

वीडियो में एक मरकर सड़ चुके कीड़े को फिर से चलते हुए देखा जा सकता है. इस चमत्कार को देखने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो रहे हैं. आखिर एक मृत कीड़े का शरीर कैसे चल सकता है? तो इसका जवाब है एक न्यूरो पैरासाइट, जो मरे हुए कीड़े के भी दिमाग पर कब्ज़ा करके उसे भी चलने को मजबूर कर देता है. उसे ऐसा करते देखकर कोई भी खौफ में आ सकता है.

मरे कीड़े को चलने पर किसने किया मजबूर?

वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मरे हुए कीड़े का शरीर सड़-गलकर सूख चुका है लेकिन फिर भी वो घास में चलता हुआ दिखाई दे रहा है. सोशल मीडिया (Social media) पर इस वीडियो (Wildlife Viral Video) को भारतीय वन सेवा के कर्मचारी डॉ. सम्राट गौड़ा ( Dr. Samrat Gowda) ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में दावा किया गया है कि, ‘एक न्यूरो पैरासाइट ने इस मरे हुए कीड़े के दिमाग को अपने काबू में कर लिया है और उसे चला रहा है. जॉम्बी.’ जॉम्बी उन्हें कहते हैं, जो किसी के दिमाग पर कब्ज़ा करके उन्हें अपनी तरह काम करने पर मजबूर कर देते हैं.

Do you know? according to scientists A neuro parasite has taken control of brain of this dead insect and making it walk…….. Zombie ☠️💀💀 pic.twitter.com/WBS8hNvH91

— Dr.Samrat Gowda IFS (@IfsSamrat) October 18, 2022