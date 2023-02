सोशल मीडिया का जब से दौर चला है लोग फेमस होने के लिए तरह तरह की तरकीबें करते हैं. अब तो यह पागलपन की जुनून तक पहुंच चुका है. अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों में महज एक वीडियो के लिए लोग मौत से दो-दो हाथ कर रहे हैं. समंदर में सैकड़ों फ‍िट ऊंचाई से छलांग लगाते हैं. गोताखोर या ट्रेंड एथलीट यह करे फ‍िर भी ठीक है पर तमाम टिकटॉकर बिना किसी ट्रेनिंग के यह कर रहे हैं. इनके जान जाने का भी खतरा है.

इसे ‘डेथ डाइविंग’ कहा जा रहा है. नाम से आपको अंदाजा लग जाएगा कि यह कितना खतरनाक होगा. टिकटॉक पर लाइक पाने के लिए यह खेल खेला जा रहा है. डेथ डाइविंग एक तरह का स्‍टंट है. इसमें एक शख्‍स समंदर में सैकड़ों फ‍िट की ऊंचाई से छलांग लगाता है और वह भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के. आप कहेंगे कि इससे तो उसकी मौत भी हो सकती है. बिल्‍कुल. यह जानलेवा है और कोई भी इसे नहीं कर सकता. इसके लिए खास तरह के प्रश‍िक्षण की जरूरत होती है. पर यूरोपीय देशों में में अब आम लोग भी यह खेल खेलते देखे जा सकते हैं. इसका मकसद सिर्फ टिकटॉक वीडियो बनाना और लाइक्स बटोरना है.

