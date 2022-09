Video: सड़क पार कर रहे थे हिरण, फुल स्पीड में अचानक आ गई कार और फिर...

Viral Video: जरा सोचिए, आप किसी हाईवे पर फुल स्पीड से कार चला रहे हों और फिर अचानक आपके सामने कोई जानवर आ जाए तो क्या होगा. इस तरह के हादसे दुनिया भर में होते रहते हैं. ऐसे मौके पर कई बार जानवर और ड्राइवर दोनों की मौत हो जाती है. लेकिन कई बार किस्मत आपको नई जिंदगी दे जाती है. कुछ ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. एक कार के आगे अचानक ही एक हिरण ने छलांग लगा दी.

ये वीडियो अमेरिका के मिशिगन स्टेट की पुलिस के फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट ने शेयर किया है. वीडियो में तीन हिरण रात में एक सड़क पर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं . इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक हिरण ने टक्कर से खुद को बचाने के लिए स्टंट किया. आईए एक नजर डालते हैं कि इस वीडियो में आखिर क्या खास है.

#DeerLeapsOverCar

Fall has arrived,with that comes the infamous increase of crossings. Watch here as Tpr. Anderson encounters a small herd & uses quick braking to avoid contact.

Reminder: If deer cross your path – apply controlled braking; steer straight; don’t swerve. pic.twitter.com/5NtQ6KBe5o

— MSP Fifth District (@MspSouthwestMI) September 22, 2022