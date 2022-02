यमराज को सामने देखकर भी संयम के साथ खड़े रहे हिरन, आगे-पीछे, ऊपर-नीचे हर तरफ थी मौत ही मौत

जीवन में संतुलन बहुत ज़रूरी है. जिसने ये कला जिसने भी सीख ली उसका जीवन सफल समझों. जी हां, विपरित परिस्थिति में भी शांत और संयम के साथ रहने वाले अक्सर बड़ी-बड़ी बाधाओं को भी पार कर जाते हैं. यही वजह है कि जब दिमाग और अपने आस-पास उथलपुथल ज्यादा होने लगे, मन बेचैन रहने लगे तो लोग योग, ध्यान, मेडिटेशन की सलाह देते हैं. मगर क्या ये शिक्षा जंगल में रहने वाले जानवरों को भी दी जाती है?

जंगल में मौत के बीच फंसे हिरनों ने संयम और संतुलन का ऐसा प्रमाण पेश किया कि जिसने भी देखा वो अचरज में पड़ गया. 41 सेकेंड के एक वीडियो में जंगली कुत्तों से घिरे हिरनों की स्थिति ऐसी थी की वो अपने बचाव में कुछ भी करने की हालत में नहीं थे. फिर भी खुद को घंटों खूंखार शिकारियों से बचाए रखने में सफल रहे. ट्विटर पर वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को अब तक 70 हज़ार बार देखा जा चुका है.

Balancing life…

Keeping calm at the face of death. 🎥MalaMala Game Reserve pic.twitter.com/NctUAywQRW — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) February 23, 2022

बैलेंसिग सिखाती कमाल की तस्वीर

उड़ीसा के आईएफएस अधिकारी सुशांत नंदा (IFS Susanta Nanda, Odisha) ने अपने ट्विटर हैंडल पर अक्सर Wildlife से जुड़ी कमाल की तस्वीरें साझा करते रहते हैं. जिसमें कोई न कोई संदेश भी छुपा रहता. शेयर की गई हर तस्वीर कुछ कहती और सिखाती है. ताज़ा वीडियो में जंगली कुत्तों के बीच फंसे हिरन हैं (Deer trapped among wild dogs) जो एक टीले के मुहाने पर फंसे हुए हैं. टीले के ठीक नीचे कुत्तों का एक झुंड था तो टीले पर खड़े हिरनों के पास पहुंचने की कोशिश करता एक झुंड है. यानि आगे-पीछे, ऊपर-नीचे हर तरफ खूंखार शिकारी उनके लिए लार टपकाते खड़े थे. किसी भी पल उन्हें अपना निवाला बनाने की उम्मीद में खड़े जंगली डॉग्स भी हार मानने को तैयार नहीं थे. वहीं हिरन भी टीले की ढलान पर बड़ी मुश्किल से खुद को टिकाकर बैलेंस बनाने की कोशिश में थे

भाग नहीं सकते थे मगर डटे रहने से पीछे नहीं हटे

सामने मौत खड़ी हो तब भी खुद को संतुलित कैसे रखे इसका गुर सीखाया उन हिरणों ने जिनके चारों तरफ मौत थी, फिर भी वो अपने पैरों तले से ज़मीन खिसकने नहीं दे रहे थे. न आगे बचने का रास्ता था न पीछे जाने का विकल्प. फिर भी जितना मुमकिन था खुद को बचाए रखा. जंगली कुत्तों ने हिरनो को हर तरफ से घेर लिया था वहीं हिरन भी टीले की ढलान पर बड़ी मुश्किल से खुद को टिकाकर बैलेंस बनाने की कोशिश में थे (Deer were trying to balance themselves with great difficulty on the slopes of the mound). वो भी जानते थे कि उनके पास बचकर निकल भागने को कोई रास्ता नहीं था. मगर डटे रहने का विकल्प ज़रूर था जिसे उन्होंने अपनाए रखा.

