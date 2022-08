सुर्खियों में है दिल्ली का एक 'भिखारी', स्वैग ऐसा कि मॉडल भी हो जाएंगे फेल !

सोशल मीडिया के ज़माने में कब, किसे शोहरत मिल जाए, कहा ही नहीं जा सकता है. कल तक जिसे कोई नहीं जानता है, वो आज पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि इंसान का बैकग्राउंड क्या है, एक बार वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पसंद कर लिया जाए, तो फिर उसकी किस्मत पलट जाती है. इस वक्त एक ऐसे ही भिखारी की तस्वीर वायरल हो रही है, जो अपने स्वैग के चलते चर्चा में है.

शायद रोज़ाना उसी रोड से गुजरते हुए लोगों ने भिखारी को देखा हो और उस पर ध्यान भी नहीं दिया हो लेकिन आज वो चर्चा का विषय बना हुआ है. ट्विटर पर कंवलजीत सिंह बेदी नाम के एक यूज़र ने इस भिखारी का फोटो डालते हुए कैप्शन लिखा -“Delhi beggars”. इस पोस्ट के ट्विटर पर आते ही लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया देने लगे.

भिखारी का स्वैग देख हैरान हुए लोग

कंवलजीत सिंह बेदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस भिखारी की एक तस्वीर पोस्ट की. इस फोटो में वो काले रंग की टीशर्ट और क्लासी सनग्लासेज़ के साथ बढ़ी हुई दाढ़ी में दिखाई दे रहा है. उसने हाथों में बैसाखी पकड़ रखी है, जिससे पता चल रहा है कि उसके पैरों में दिक्कत है वरना उसका लुक किसी हाई क्लास मॉडल से कम नहीं लग रहा है. लोगों ने तस्वीर को देखते ही इस पर जमकर लाइक्स बरसाए. इतना ही नहीं उन्होंने भिखारी की तुलना आदित्य रॉय कपूर, ऋतिक रोशन और पुष्पा वाले अल्लू अर्जुन तक से कर डाली.

ट्विटर यूज़र को दिखाना पड़ा सबूत

इतना ही नहीं भिखारी के लुक्स को देखकर कनफ्यूज़ हुए लोगों ने ये तक कह डाला कि तस्वीर भिखारी की नहीं बल्कि किसी मॉडल की है.

इसके बाद तो कंवलजीत सिंह बेदी ने अपने कार की डैशबोर्ड फुटेज दिखाकर ये क्लियर किया कि ये वाकई एक भिखारी की ही तस्वीर है.

Lot of tweets saying he may not be a beggar…I just realised I have dashcam footage. https://t.co/mf54uI2GmN pic.twitter.com/iaO2OWaROp

— Kawaljit Singh Bedi (@kawaljit) August 12, 2022