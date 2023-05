Delhi Metro: नाच-गाने के बाद अब मेट्रो में नया कांड, लड़के ने गुलाब देकर किया लड़के को प्रपोज़!

Delhi Metro Boy Proposal Video: आपने दिल्ली मेट्रो के तमाम ट्रेंडिंग वीडियो देखे होंगे. किसी वीडियो में कपड़ों की वजह से कंट्रोवर्सी हो रही है तो कहीं कोई अजीबोगरीब डांस करता हुआ दिख रहा है. हाल ही में मेट्रो के फ्लोर पर बैठकर एक कपल के रोमांस का भी वीडियो वायरल हो गया. इस सिलसिले में अब एक नया वीडियो वायरल हुआ है एक लड़के के प्रपोज़ल का.

सोशल मीडिया पर लोगों के एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल हो रहे हैं. कोई अतरंगी कपड़े पहनता है तो कोई अतरंगी हरकतें करने लगता है. वायरल हो रहे वीडियो में भी ऐसा ही दिख रहा है. इस बार न कोई अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम में है और न ही कुछ आपत्तिजनक है, फिर भी ये नज़ारा रोज़ दिखने वाला तो नहीं है.

लड़के ने किया लड़के को प्रपोज़

वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़का हाथ में गुलाब लिए मेट्रो में आता है और घुटनों के बल बैठ जाता है. ये देखकर आपको लगेगा कि वो किसी को प्रपोज करना चाहता है. हालांकि अगले स्टेशन पर जब मेट्रो रुकती है, तो एक लड़का ही सामने से चढ़ता है. फिर घुटनों पर बैठा लड़का उसे फूल देकर गले लगा लेता है. वीडियो में ये देखकर पैसेंजर्स मुस्कुराने लगते हैं लेकिन एक लड़की के एक्सप्रेशन देखने लायक हैं.

Get well soon Delhi Metro. pic.twitter.com/VCBZbevYkq — Rishabh (Professor) (@ProfesorSahab) May 9, 2023

वायरल हो रहा है वीडियो

प्रपोजल का ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना है. ट्विटर पर ये वीडियो को @ProfesorSahab नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- Get well soon Delhi Metro. 19 सेकंड की ये क्लिप अब तक 73 हजार बार देखी जा चुकी है और बहुत से मज़ेदार कमेंट्स भी आए हैं.

