ये होती है साफ हवा... IFS ऑफिसर ने दिल्लीवालों को दिखाई ये शानदार फोटो, लोग बोले- गुनाह है ये

Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर के लोग इन दिनों प्रदूषण से खासे परेशान हैं. लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है. हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में लोगों को यहां परेशानी होती हैं. बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कई लोगों ने हाईकोर्ट का भी रुख किया है, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई होगी. इस बीच आईएफएस अधिकारी प्रवीण कासवान ने एक तस्वीर शेयर कर दिल्लीवालों को बताया है कि साफ हवा कैसी होती है.

प्रवीण कासवान ने इस फोटो को शेयर करते हुए ये नहीं बताया है कि ये तस्वीर कहां की है. लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो फिर इसे देखने के बाद आपका मिजाज खुश हो जाएगा. इस तस्वीर में सामने पहाड़ दिख रहा है. इसके ठीक नीचे एक नदी बह रही है. एकदम साफ और नीला आसमान. और इन सबके सूरज की हल्की रोशनी एक अलग ही छटा बिखेर रही है. इस फोटो की जितनी तारीफ की जाए वो कम है.

#Delhi this is what fresh air looks like. pic.twitter.com/Tq6rk52J5h

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 5, 2022