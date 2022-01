सेकेंड्स में महिला बदल लेती है अपना रंग-रूप, इंटरनेट पर लोग बोले- 'छलिया'

अगर मुंह में एक भी दांत नहीं बचे तो क्या हुआ. आत्मविश्वास बनाए रखिए. फ़ेमस TikToker एलिसिया ने नए साल पर यही संदेश देने की कोशिश की है. न्यूयॉर्क (New York, USA) की रहने वाली एलिसिया (Alicia) के 2.7 मिलियन फॉलोअर हैं. वो अपने स्टाइलिश लुक, ग्लैमर और मेकअप के लिए जानी जाती है. बावजूद इसके उन्होंने अपना बिना दांतों का एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो बिल्कुल भी वैसी नज़र नहीं आ रही थी जैसा उनके फैंस ने उन्हें हमेशा देखा है और पसंद करते हैं. हालांकि उनके बैड लुक वीडियो को भी उनके चाहने वालों ने खूब पसंद किया और उनकी हिम्मत की सराहना की.

नए साल का स्वागत हर किसी ने अलग-अलग तरह से किया. कई लोगों ने लाइफ के कुछ नए गोल सेट किए तो कुछ लोगों ने ऐसा चैलेंज लिया जिसे एक्सेप्ट करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. एलिसिया (Alicia) उनमें से एक हैं.

ढलती खूबसूरती में भी कायम है कॉन्फ़िडेंस

प्रिंसेस ग्लिटर हेड (Princess Glitter Head) और टूथलेस प्रिंसेस (Toothless Princess). जी हां टिकटॉक पर इसी नाम से जानते है लोग एलिसिया को. आपको बता दे की टिकटॉक (Tiktok) पर एलिसिया (Alicia) के 2.7 मिलियन फ़ॉलोअर्स हैं. उनका ये नया वीडियो उनकी खूबसूरती और ग्लैमर को दिखाने के लिए नहीं बल्कि उनके मिनी डेंटल इंप्लांट की है. साथ ही उन्होंने अपना एहसास भी साझा किया कि कैसे उनके दांतों ने एक-एक कर उनका साथ छोड़ना शुरु किया और उन्हें मजबूरन कई बार डेंटल इंप्लांट्स का सहारा लेना पड़ा.

Alicia, Tiktok@princxssglitterhead viral transformation videos.

