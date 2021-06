डेंटिस्ट का दावा- मात्र दांत देखकर कर सकती है प्रेग्नेंसी का पता, मुंह में आते हैं ऐसे बदलाव

हम सब डेंटिस्ट (Dentist Appointment) के पास अलग-अलग वजहों से जाते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि डेंटिस्ट आपकी प्रेगनेंसी (Telling Pregnancy by Looking into Mouth) भी बता सकते हैं, तो आपको भरोसा नहीं होगा. फिर भी ऐसा है कि आपके डेंटिस्ट (Dentist can tell your Pregnancy) को आपकी प्रेगनेंसी की खबर लग जाती है. आपके मुंह के अंदर देखते ही मेडिकल की स्टूडेंट डॉक्टर सुखमणि (Doctor Sukhmani) प्रेगनेंसी की खुशखबरी दे सकती हैं. उन्होंने टिकटॉक वीडियो के ज़रिये ये बात बताई है.



उल्टी, चक्कर और शरीर में थोड़ी सूजन को प्रेगनेंसी का लक्षण (Symptoms of Pregnancy) माना जाता है. हालांकि डॉक्टर सुखमणि (Doctor Sukhmani) का दावा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके मसूढ़े ज्यादा नाजुक, मुलायम और सेंसिटिव हो जाते हैं. इस दौरान मसूढ़ों से खून भी आ सकता है. इसके अलावा भी डॉक्टर सुखमणि बताती हैं कि आपके मुंह में एक खास तरह का इंफेक्शन भी हो जाता है.



प्रेगनेंसी में हो सकता है मुंह का इंफेक्शन



डॉक्टर ये भी बताती हैं कि कई बार पेशेंट्स को लगता है कि उन्हें रूट कनाल (Root Canal) की ज़रूरत है, लेकिन उनके मुंह में साइनस इंफेक्शन (Sinus Infection) हो जाता है. दोनों का ही दर्द एक जैसा होता है. ऐसे में मरीज कनफ्यूज़ भी हो जाते हैं. हालांकि प्रेगनेंट महिलाओं को ये देखना चाहिए कि अगर झुकने पर दर्द बढ़ता है तो ये साइनस का इंफेक्शन ही है. अगर ऐसा होता है तो आपको डेंटिस्ट की नहीं डॉक्टर की ज़रूरत है.इंटरनेट पर छाया वीडियो



टिकटॉक पर डाला गया ये वीडियो खूब पॉपुलर हो रहा है. लोग लाखों बार इसे देख चुके हैं और शेयर कर चुके हैं. उन्हें डॉक्टर की ट्रिक्स काफी पसंद आ रही हैं. आमतौर पर डॉक्टर्स ऐसी बातें साझा नहीं करते लेकिन सुखमणि का इतनी आसानी से प्रेगनेंसी अनाउंस कर देने का इमानदार तरीका बेहद दिलचस्प है.