Video : सजी-धजी दुल्हन ने लहंगा पहनने से किया इनकार, कहा- जींस में लूंगी फेरे !

कुछ दिनों पहले एक दुल्हन का वीडियो सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर खूब वायरल हुआ था, जो शादी की ड्रेस के थककर नाइट सूट में फेरे लेने की बात कह रही थी. इस कड़ी में अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें दुल्हन डेनिम में फेरे लेने के लिए कहती (Bride Wnats To Take Pheras in Denims) नजर आ रही है. उनका ये वीडियो ऑनलाइन वायरल (Viral On Internet) हो गया है.

जिस देसी दुल्हन का वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें वो रोजाना पहने जाने वाले डेनिम्स में अपने फेरे लेना चाहती हैं. वीडियो को witty_wedding नाम के Instagram Page पर पोस्ट किया गया था. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर काफी शेयर किया जा रहा है और अब तक 7 लाख लोग इसे देख चुके हैं.

मेकअप और दुपट्टे के साथ जींस

वायरल हो रहे वीडियो में दुल्हन अपनी शादी के आउटफिट में देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने लहंगे के बजाय व्हाइट कलर की रिप्ड जींस पहन रखी है. जब दुल्हन के रिश्तेदार उसे फेरे के लिए ले जाने का इंतजार कर रहे होते हैं. इसी बीच नखरे दिखाते हुए दुल्हन कहती है कि उसे लहंगा नहीं पहनना है और ऐसे ही फेरों पर जाना है. दुल्हन के रिश्तेदार ये सुनकर हंसने लगते हैं जबकि उनमें से एक उसे ले जाने के लिए भी तैयार हो जाता है.

लोगों ने दी मिली-जुली प्रतिक्रिया

वीडियो को लोगों का प्यार मिल रहा है और अब तक करीब 7 लाख व्यूज मिल चुके हैं. लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तरह-तरह के कमेंट किए हैं. कोई दुल्हन की क्यूटनेस पर फिदा हो रहा है तो किसी ने लिखा है कि अगर जींस ही पहननी थी तो टॉप पहन लेती, ब्लाउज और मेकअप करने की क्या ज़रूरत थी. वहीं एक यूज़र ने ये भी कह दिया कि ट्रेडिशन खराब नहीं करना चाहिए.

