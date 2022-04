यूरोप में बिक रहा है स्टील का ठेठ देसी डब्बा, Twitter पर लोगों को याद आए पुराने दिन !

हमारे देश में भोजन और उससे जुड़ी हुई कई ऐसी परंपराएं (Indian Food Habits) हैं, जिनका अपना वैज्ञानिक कारण है. एक ऐसी ही परंपरा है खाने को धातु (Steel Dabba For Serving Food) के बर्तन में परोसा जाना. यही वजह है कि बच्चों को स्कूल में टिफिन देने के लिए भी अक्सर स्टील (Steel Tiffins Online) के ही बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है. खासतौर पर अगर खाना गरमागरम पैक करना है, तो प्लास्टिक के डब्बों (Desi Steel Dabba Being Sold in Europe) को नज़रअंदाज़ करना बेहतर होता है.

हालांकि आजकल ज्यादातर लोग खाना पैक करने के लिए प्लास्टिक के ही टिफिन चुनते हैं. वो बात अलग है कि स्टील और धातु के डिब्बों की बिक्री अब हमारे देसी बाज़ारों से उठकर यूरोपियन हाई-फाई सुपरमार्केट्स तक पहुंच गई है. ठीक उसी तरह जैसे हल्दी वाला दूध यूरोप में जाकर गोल्डेन मिल्क बन गया और नीम की दातुन की बिक्री हज़ारों में होने लगी.

Twitter पर छाया मां का डब्बा

हाल ही में ट्विटर पर मधुरा राव नाम की एक महिला ने स्टील के डिब्बे की फोटो शेयर की है. ये डिब्बा उन्हें यूरोप के एक हाई-फाई स्टोर पर दिखाई दिया. उनका कहना है कि यूरोप में करीब 20 साल से इस तरह स्टील के डिब्बे बेचे जा रहे हैं. स्टील के डब्बे जहां पहले हमारे बैग्स का हिस्सा होते थे, वहीं अब ये रीपैकेज करके विदेशों में बेचे जा रहे हैं. मधुरा राव ने इसे शेयर करते हुए लिखा है- ‘स्कूल में इस डब्बे में लंच ले जाने की वजह से मज़ाका उड़ाया जाता था और ये 20 साल से यूरोप के महंगे स्टोर में बिक रहा है’ इस पोस्ट को देखने के बाद लोगों ने इससे जुड़ी अपनी तमाम यादें साझा कीं.

Got bullied in school for brining lunch in this only to find it being sold in hipster stores in Europe two decades later pic.twitter.com/2MPEhJk2gC

स्टील का 4 डेक वाला डब्बा

मधुरा के इस पोस्ट पर एक शख्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि ये तो हमारे देश में सालों से चल रहा है, आपका मज़ाक क्यों उड़ाया जाता था? इसके बदले में मधुरा ने जवाब दिया है कि साल 2002-05 में बच्चे प्लास्टिक का रंग-बिरंगा डब्बा लाते थे और कैंटीन से खाना खरीदते थे. वहीं एक शख्स ने बताया कि वो आज भी स्टील को तरजीह देते हैं.

Even now I’m bringing own lunch to work. Now using thermal tiffin so my food warm when lunch time. Nothing to be ashamed pic.twitter.com/EVkcJOjDRp

