'सुंदर, संस्कारी, सुशील पत्नी की तलाश', शादी के लिए बेताब शख्स ने लगवाईं चौराहे पर होर्डिंग

शादी की उम्र होने लगे तो हर कोई अपने लिए परफेक्ट मैच (Perfect match for Muslim Boy) ढूंढने लगता है. इसके लिए कोई अखबार में तो कोई वेबसाइट पर विज्ञापन (Advertisement for Marriage) देता है. एक शख्स अपनी शादी के लिए इतना बेताब था कि उसने सीधा होर्डिंग पर शादी का विज्ञापन (Billboard for Marriage) छपवाकर यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom News) के बर्मिंघम शहर में जगह-जगह टंगवा दिया. अब पूरा शहर उसके लिए लड़की ढूंढेगा.

इतना ही नहीं मोहम्मद मलिक (Mohammad Malik) नाम के इस शख्स को शादी की ऐसी बेताबी है कि उसने एक वेबसाइट भी सेटअप की है, जहां सिंगल लड़कियां उससे संपर्क बना सकती हैं. उसने बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स पर अपनी तस्वीर के साथ शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश से जुड़ा मैसेज भी लिखा है. ये होर्डिंग्स इस वक्त शहर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं.

होर्डिंग लगाकर कहा- मेरी शादी कराओ

Birmingham Live के मुताबिक 29 साल के मोहम्मद मलिक यूं तो लंदन से हैं, लेकिन बर्मिंघम को वे अपना दूसरा घर मानते हैं. यही वजह है कि उन्होंने प्यार की तलाश में यहां की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए है. ये होर्डिंग 20 फीट ऊंची है, जिस पर लिखा है – मुझे अरेंज मैरिज से बचा लो. पेशे से इनोवेशन कंसल्टेंट और उद्यमी मोहम्मद मलिक की 3-4 होर्डिंग्सशहर में दिख रही हैं. इतना ही नहीं उन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई है, जिसका नाम है- Findmailkawife.com. इसमें उनके बारे में सारी डिटेल्स दी गई हैं.

चाहिए सुंदर-सुशील कन्या

5 फीट 8 इंच लंबे मोहम्मद मलिक को 20 से 30 साल के बीच की मुस्लिम लड़की शादी के लिए चाहिए. वे समुदाय के लिए ओपन हैं लेकिन पंजाबी परिवार को तरजीह देंगे. वे पर्सनालिटी और विश्वास को सबसे ऊपर रखते हैं. उन्होंने बताया है कि वे घर के इकलौते बेटे हैं, ऐसे में लड़की को माता-पिता की सेवा करनी होगी. मलिक का कहना है कि उन्हें अब तक बहुत सारे प्रपोज़ल अपने विज्ञापन के जवाब में मिल चुके हैं. उनका कहना है कि वे अरेंज मैरिज के खिलाफ नहीं हैं लेकिन उन्हें कोई उनकी पसंद का मिल जाए तो बात बन जाएगी.

