कई बार की कोशिश के बाद भी नहीं चढ़ पाई दीवार, बिल्ली की मेहनत देख लोगों ने की खूब तारीफ

कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. इस लाइन के मायने तो यही हैं कि जो बार-बार कोशिश करते है उसे सफलता ज़रूर मिलती है. लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कोशिश तभी की जाए जब सफलता की गारंटी हो. कोशिश करना अपने हाथ में होता है. रिज़ल्ट अपने वश में नहीं होता. लिहाज़ा कोशिश करते रहिए. फल की चिंता मत करिए. ऐसी कोशिश करती एक बिल्ली इन दिनों इंटरनेट पर छाई हुई है.

Wildlife viral series में बिल्ली की मेहनत ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. ट्विटर पेज @buitengebieden पर शेयर वीडियो में एक बिल्ली पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर चढ़कर दूसरी गाड़ी पर जाना चाहती थी मगर 2 बार की कोशिश फेल हो गई तो वो वापस चली गई. वीडियो को 16 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

कार पर चढ़कर दीवार फांदने की कोशिश नाकाम

सोशल मीडिया पर बिल्ली का वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है कि क्योंकि उसने एक बार की नाकामी के बाद हार नहीं मानी बल्कि गिरने के बाद दोबारा खड़ी हुई और फिर से कोशिश की. दरअसल पार्किंग एरिया के वीडियो में एक बिल्ली कार की छत पर चढ़ती है और वहां से पार्किंग की ऊंची दीवार फांदने की कोशिश करती है. लेकिन दीवार की दूरी औऱ ऊंचाई उसके अनुमान से ज्यादा निकली और बेचारी बिल्ली ज़मीन पर धड़ाम हो गई. लेकिन उसके बाद वो फिर उठ खड़ी हुई और दोबारा इस कोशिश को दोहराया. लेकिन उसकी किस्मत ही खराब थी शायद. क्योंकि दोबारा की कोशिश में भी उसे धड़ाम ही होना पड़ा.

At least he tried.. twice.. 😅 pic.twitter.com/VJSrfE5Hl2

— Buitengebieden (@buitengebieden) July 4, 2022