डेस्टिनेशन वेडिंग की थी तैयारी, दोस्तों संग पहुंच गया दूल्हा मगर अटक गई दुल्हन, पैसे भी गए और टूट गया सपना

लड़की हो या लड़का हर किसी को अपनी शादी को लेकर ढेरों अनुमान होते हैं बेहद एक्साइटमेंट होता है, हज़ार सपने होते हैं, जिसे पूरा करने के लिए वो जी जान से जुटे रहते हैं. ऐसे में अगर ऐन वक्त पर शादी हो ही ना पाए, तो ज़रा सोचिये दूल्हा दुल्हन का क्या हाल होगा इमोशनली तो वह दुखी होंगे ही हज़ार सपने जो उन्होंने शादी को लेकर देखा था, वो भी छन से टूट जाते हैं. कुछ ऐसा ही हुआ उस दुल्हन के साथ जो अपनी ही शादी में नहीं पहुँच पाई और दूल्हा दोस्तों और बारातियों के साथ इंतजार ही करता रह गया.

एक दुल्हन के साथ ऐसी घटना हुई जब भगवान किसी और दुल्हन के साथ ना कराएं अपनी ही शादी में दूल्हा राह तकता रह गया और दुल्हन पहुंच ही नहीं पायी. सेंट लुइस की रहने वाली केटी डेमको को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाना था. लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई और वो पहुंच ही नहीं पाई. जिसकी वजह से सपने और एक्साइटमेंट तो टूटा ही साथ ही 58 लाख रुपयों का फटका भी लग गया.

डेस्टिनेशन वेडिंग में नहीं पहुंच पाई दुल्हन

असल में केटी डेमको ने होनेवाले पति माइकल संग मिलकर डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान की थी, जिसके लिए उन्हें अपनी जगह से करीब 3200 किलोमीटर दूर Belize जाना था. वहां के लिए दूल्हा दोस्तों संग पहुंच चुका था और अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था. लेकिन जैसे ही केटी एअरपोर्ट पहुंची. पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और साउथवेस्ट एयरलाइन ने उसे अपनी शादी में पहुंचने के दिन तक के लिए कोई भी वैकल्पिक अरेन्जमेंट नहीं किया यहां तक की शादी के लिए अगले दिन निकलने वाले उसके दोस्तों ने भी अपने टिकट्स ऑफर किए, तो एयरलाइन उसे भी एक्स्चेंज करने के लिए तैयार नहीं हुआ. नतीजा यह हुआ कि केटी यानी की दुल्हन अपनी ही शादी में नहीं पहुंच पाई और सारा इंतजाम धरा का धरा रह गया. और तो और एयरलाइन ने इसके लिए माफी भी नहीं मांगी.

“Devastating. I don’t know how else to explain how we are all feeling right now.”

Katie Demko will miss her wedding in Belize because of Southwest cancellations. pic.twitter.com/TeHzxKkryh

— CNN This Morning (@CNNThisMorning) December 29, 2022