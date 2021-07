Luxurious Home: 136 साल पुराना रेलवे स्टेशन बन गया आलिशान घर, करोड़ों में खरीदने को तैयार हैं लोग

हर कोई एक ऐसी जगह रहने का सपना देखता है, जो आखों और दिल को सुकून देने वाली हो. ऐसे ही एक घर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जहां आसपास खूब हरियाली है लेकिन इसकी कीमत और किस्सा जान कर आप हैरान रह जाएंगे.दरअसल, यूके (UK) के डिवोन (Devon) में स्थित हॉल्ट स्टेशन (Halt Station) पहले एक्स वैली रेलवे (Exe Valley Railway) का एक हिस्सा था. आपको यह जानकारी दे दें कि साल 1885 में शुरु हुई यह ब्रांच लाइन (Branch Line) ग्रेट वेस्टर्न रेलवे (Great Western Railway) से जा कर मिलती थी. जानकारी के मुताबिक अब इस पुराने हो चुके रेलवे स्टेशन को अब एक आलिशान और सुंदर घर में तब्दील (Railway Station converted into a house) कर दिया गया है.रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन (Britain) में रेलवे सिस्टम के नेशनलाइजेशन (Nationalization of Railway system in Britain) के चलते साल 1923 में इस स्टेशन के स्टाफ (Station staff) को हटाया गया. धीरे-धीरे यहां किए जाने वाले सारे ऑपरेशन्सन (Operations) को बंद कर दिया गया था. जिसके बाद यह 40 साल तक पूरी तरह बंद रहा लेकिन बाद में इसे धीरे-धीरे घर में तब्दील (Convert) कर दिया गया. आपको बता दें कि इसके टिकट ऑफिस (Ticket Office) को बेडरूम (Bedroom) बना दिया गया है. रेलवे प्लेटफॉर्म (Railway Platform) की तरफ खुलने वाले कमरे को सिटिंग रूम (Sitting Room) बना दिया गया है.आपको बता दें कि इसके पास एक गार्डन (Garden) और पौंड (Pond) भी मौजूद है. हांलाकि, इस घर तक पहुंचने के लिए कुछ देर पैदल चल कर जाना पड़ता है. आपको बता दें कि इस घर की कीमत 550,000 यूरो (550,000 Euro) यानि लगभग 5.6 करोड़ रुपये तय की गई है. अब इस घर को कोई रहने के लिए खरीदेगा या ऑफिस के हिसाब से इस्तेमाल करेगा, यह तो इसके होने वाले मालिक (Owner) पर ही निर्भर करेगा.