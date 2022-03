क्या मगरमच्छ भी हो गए शुद्ध शाकाहारी? मुंह पर छटक रही मछली को छोड़ पानी में चले गए वापस

कोई खतरनाक शख्स अचानक से साधू बन जाए तो ताज्जुब होना लाज़िम हो जाता है. दिमाग में ये सवाल बार-बार उठने ही लगता है कि आखिर एक खूंखार इंसान इतना कैसे और क्यूं बदल गया. ऐसे ही कोई भी जीव अपनी प्रवृति के विपरित काम करने लगे तो आश्चर्य तो होगा ही. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसने ये सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया.

Dr. Ajayita ने ट्विटर अकाऊंट @DoctorAjayita पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें मगरमच्छों की भरमार के बीच अचानक एक मछली छटकती हुई आ पहुंची, मगर किसी ने भी उसे देख लार नहीं टपकाई. बाद में एक मगरमच्छ ने कोशिश भी की तो बाकी साथियों ने उसे रोक दिया. जिसे देखकर मन में ये सवाल उठा कि क्या खतरनाक मगरमच्छ वेजिटेरियन होने लगे हैं!

No Wally no, you are on a diet! pic.twitter.com/KnotEKPAfe — Dr. Ajayita (@DoctorAjayita) March 16, 2022

क्या मगरमच्छ होने लगे शाकाहारी!

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है तो बड़ा मज़ेदार, साथ ही सवाल भी खड़े करता है कि आखिर क्यों और कैसे? दरअसल इस वायरल वीडियो में मगरमच्छों के जमघट के बीच अचानक एक मछली छटकती हुई कही से आ टपकी. लेकिन हैरानी तो इस बात पर हुई कि आंखों के सामने शिकार होते हुए भी किसी ने उस मछली की तरफ आंख उठाकर देखा भी नहीं. 13 सेकेंड के इस वीडियो को जिसने भी देखा वो इसका आखिरी सीन देखकर हंसे बिना नहीं रह सकता. क्रोकोडायल्स की खूंखार प्रजाति से ऐसी उम्मीद कोई नहीं कर सकता था जैसा उन्होंने किया. सबसे मजेदार तो ये रहा कि जब हर मगर ने मछली की जान छोड़ दी तभी मौके का फायदा उठाने के लिए दूर पड़ा एक मगरमच्छ आ पहुंचा. वो मछली की तरफ लपका भी लेकिन तब उसके साथियों ने ही मछली को उसके मुंह का निवाला नहीं बनने दिया. और दो मगर ने मिलकर उस तीसरे मगर को पानी में पटक दिया.

वीडियो जितने ही मज़ेदार हैं कमेंट्स भी

वीडियो पर इतने ही मज़ेदार कमेंट भी देखने को मिले. तो कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई. एक यूज़र ने लिखा ये वीडियो ठीक वैसा ही है जैसा किसी शादी में वेज दोस्त नॉनवेज खाने वालों के साथ करते हैं. तो एक ने इस मछली को Luckiest fish in the world कहा. दुखी जीवन जीने के लिए उसे भी उसी कुंड में प्रवेश करना पड़ता है ! एक यूज़र इस वीडियो पर होने वाले मज़ाक से अपसेट थी. लिहाज़ा उसने लिखा “जीवन के लिए संघर्ष करती एक मछली को देखना कैसा मज़ाक है? क्रूरता का कोई अंत नहीं है!” वहीं वीडियो शेयर करने वाली Dr Ajayita ने इस पर कैप्शन दिया No Wally no, you are on a diet!.

