आपने डायनासॉर का भाषण सुना है? वीडियो में देखिए भरी सभा में लोगों को कैसे दिया ज्ञान

Dinosaur Speech: ये तो हम सभी जानते हैं कि एक वक्त में धरती पर इंसान नहीं बल्कि डायनासॉर रहते थे. इनकी तमाम तरह की प्रजातियां थीं, जिनके निशान आज भी धरती पर जगह-जगह मिलते रहते हैं. जिस भी तरह से डायनासॉर का नामोनिशान धरती से मिट गया, वो हम इंसानों के लिए किसी सबक की तरह है. ये सबक हमारी प्रजाति को देने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद डायनासॉर चलकर आया है, तो चलिए सुनते हैं क्या कह रहा है हमसे डायनासॉर.

कहीं भी जब सौ लोगों तक अपनी बात पहुंचानी हो, तो माइक के ज़रिये पहुंचाई जाती है. आपने भाषण खूब सुने होंगे, कभी छोटी-मोटी सभाओं में तो कभी बड़ी असेंबली में लेकिन आज हम आपको जो भाषण सुनवाने जा रहे हैं, वो किसी इंसान ने नहीं बल्कि डायनासॉर (Dinosaur delivers speech in assembly) ने दिया है. चलिए जानते हैं क्या कहना चाहते हैं मिस्टर डायनासॉर.

डायनासॉर ने दिया भाषण

वायरल हो रहे वीडियो में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का सीन दिखाई दे रहा है. यहां लोग किसी के भाषण का इंतज़ार कर रहे हैं और उनके सामने जो आता है एक विशाल डायनासॉर. लोग उससे पहले तो डरते हैं लेकिन जब वो अपना भाषण शुरू करता है तो उन्हें डायनासॉर की बात सेंसबल लगती है. वो बताना शुरू करता है कि दुनिया से किस तरह डायनासॉर्स का नाम मिट गया और इंसान भी अगर वक्त रहते नहीं सुधर गए तो वे विलुप्त प्रजातियों में शामिल हो जाएंगे. लोगों को उसकी बात जैसे-जैसे सुनाई देती है, वे मानवता के संदेश को समझ जाते हैं.

बेहद ज़रूरी है डायनासॉर का मैसेज

इस वीडियो को वीडियो शेयरिंग साइट UNDP in Asia and the Pacific नाम के यूट्यूब चैनल से शेयर किया गया है. इस वीडियो को 2 लाख 70 हज़ार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो मे दिख रहा डायनासॉर भले ही ग्राफिकल हो, लेकिन उसकी ओर से दिया गया संदेश बिल्कुल असली है. जिस तरह करोड़ों साल पहले की गई गलतियों से उनका विनाश हुआ, वो इंसानों को करने से बचना चाहिए ताकि हमारी प्रजाति बची रहे.

