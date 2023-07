केक खाने के शौकीन हैं आप? देख लीजिए कैसे होता है तैयार, फिर कभी मुंह तक नहीं लगाएंगे ...

वक्त के साथ-साथ लोगों की खाने-पीने की आदतें भी बदल जाती हैं. जहां पहले लोगों को मीठे में लड्डू-पेड़े और रसगुल्ले पसंद करते थे, वहीं अब छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए लोग केक मंगा लेते हैं. सॉफ्ट और स्पंजी डिश को खाना भी हर किसी को अच्छा लगता है लेकिन आज अगर आप इसे बनते हुए देख लेंगे, तो आपका मन ही खराब हो जाएगा.

आमतौर पर काफी सोफेस्टिकेटेड स्वीट डिश माने जाने वाले केक को देखने के बाद ही दिल ललचा जाता है. अब मास स्केल पर केक तैयार करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों को मीठे केक कुछ कड़वे लग सकते हैं. इसका पूरा प्रोसेस देखकर आपके मुंह का स्वाद ही खराब हो जाएगा.

केक बनाने का घिनौना प्रोसेस

वायरल हो रहे वीडियो में मास स्केल पर केक तैयार करते हुए दिखाया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन दिया गया है – ‘मुझे नहीं पता था कि केक ऐसे बनता है.’ वीडियो में पहले तो अंडे और मैदे का मिश्रण तैयार किया गया है. उसके बाद उसमें तेल या पानी और आटा मिलाकर फेंटा जाता है और फिर अखबार लगे कई ट्रे में रखकर ओवन में लगा दिया जाता है. केक के बेक हो जाने पर एक आदमी हार्ट शेप के मोल्ड से आइसिंग की मदद से केक सजाए जाते हैं. केक बनने के बाद सुंदर लगता है और इसके पीछे के प्रोसेस का अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे.

I had no idea this is how cakes are made 😯 pic.twitter.com/8POleVgUgC

— Chirag Barjatya (@chiragbarjatyaa) July 22, 2023