धरती पर कई ऐसी चीजें मौजूद हैं, जिनके बारे में साइंस अब तक पता नहीं लगा पाया है. जब भी यह दुनिया के सामने आती हैं, सबको चक‍ित कर देती हैं. समुद्र के अंदर भी तमाम रहस्‍यमयी जीव-जंतु रहते हैं, जिनके बारे में न कभी सुना गया और न ही देखा गया. ऐसी ही एक मछली का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. आप जानकर हैरान होंगे कि बड़ी-बड़ी आंखों वाली इस मछली के शरीर पर एक बड़ा सा छेद है, जो आमतौर पर मछल‍ियों में नहीं दिखाई देता. गोताखोर तो देखते ही डर गए. आइए जानते हैं इस दुर्लभ समुद्री जीव के बारे में…

ट्विटर समेत कई सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म पर इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह यह दुर्लभ समुद्री मछली ताइवान के पास देखी गई. देखने में बेहद चमकदार और विशाल इस मछली की लंबाई लगभग 32 फीट बताई जा रही है. आप सोच‍िए यह एक साथ कई इंसानों को गटक सकती है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे गोताखोर मछली के बिल्‍कुल करीब पहुंच जाते हैं. उसके बाद भी उसकी लंबाई इतनी ज्‍यादा है कि गोताखोर काफी छोटे नजर आते हैं. पूरा ग्रुप मछली को करीब से देखने के लिए उसके चारों ओर चक्‍कर लगाने लगता है. जब एक गोताखोर मछली को छूता है तो उसके शरीर में हलचल होने लगती है.

Off Taiwan’s coast, divers found a “Doomsday fish” — a giant Herring king associated with earthquake predictions. Its size and shape resembling a sea serpent, locals consider it an ominous sign in Japanese mythology pic.twitter.com/ipZXG8v6XO

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 17, 2023