Optical Illusion : क्या आपको भी घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं क्यूब्स ? इन्हें रोककर दिखाने का है चैलेंज

Optical Illusion कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, जो हमारे दिमाग के साथ खेलती हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जो भ्रम पैदा करती हैं. ये तस्वीरें आपकी तेज नजर और दिमाग के बैलेंस को गड़बड़ा देती हैं. फिलहाल, इंटरनेट पर एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो लोगों के दिमाग को बुरी तरह से भ्रमित कर रही है. तस्वीर में जो आपको दिख रहा है, वो सच नहीं है लेकिन जो सच है, वो दिख नहीं पा रहा है.

इंटरनेट पर वायरल (Do You See Moving Cubes) हो रही तस्वीर में दो क्यूब बने हुए हैं. जब आप उसे देखेंगे, तो वो आपको घूमते हुए दिखाई देंगे. आपके लिए चैलेंज ये है कि आप इन क्यूब्स को क्या स्थिर देख सकते हैं ? वैसे ये टास्क इतना भी आसान नहीं है क्योंकि आप जितना तस्वीर को देखेंगे ये क्यूब्स आपको उतना ही ज्यादा भ्रम (Cubes Optical Challenge) में डालते जाएंगे लेकिन एक बार ट्राई तो करना बना ही है.

घूमते हुए क्यूब्स को रोकने का चैलेंज

वायरल ऑप्टिकल इल्यूजन में अलग-अलग कलर इफेक्टस के जरिए क्यूब्स के इमेज और उसकी साइज को ऐसे दिखाया गया है कि जब आपकी आंखें उसे देखती हैं, तो आपके दिमाग को लगता है कि क्यूब्स विपरीत दिशाओं में घूम रहे हैं. ये गजब का इल्यूजन है, जो हर किसी के लिए भ्रम पैदा कर रहा है. तस्वीर के दोनों क्यूब्स विपरीत दिशाओं में घूमते दिख रहे हैं, जिनकी रफ्तार बढ़ रही है. आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये क्यूब अपनी जगह पर स्थिर हैं और हमारी नज़रें ही कलर कॉम्बिनेशन के धोखे की वजह से इन्हें घूमता हुआ देख रही हैं.

One of the most powerful motion illusions I’ve seen: The cubes appear to be rotating in opposite directions – but they’re not actually moving at all… 😮

