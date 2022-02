Valentine's Day पर धोखा दे पार्टनर, तो उसके नाम पर करें कूड़ेदान का नामकरण !

Valentine Week में हर तरफ प्यार ही प्यार बिखरा हुआ रहता है. कुछ लोग सालभर से इस खास दिन का इंतज़ार किसी को प्रपोज़ करने के लिए कर रहे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनका प्रपोज़ल ही उल्टा पड़ जाता है. ऐसे लोगों के लिए ब्रिटिश वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी (British Waste Management Company) ने अनोखा ऑफर निकाला है, जिससे वे अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं.

जिन लोगों को अपने एक्स पार्टनर्स से वाकई नफरत है और जिन्हें उनका नाम (Name a dustbin after your ex partner) तक सुनना पसंद नहीं है, उनके लिए अब एक नई सर्विस शुरू की गई है. वे लोग अब अपने उस पार्टनर के नाम से डस्टबिन का नामकरण करके अपने दिल को सुकून पहुंचा सकते हैं. दिलचस्प बात ये है कि ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है.

50 हजार Dustbin के नाम रखने की सुविधा

BusinessWaste.co.uk की ओर से 50 हज़ार बिन ऐसे ऑफर किए जा रहे हैं, जिनका नाम लोग अपने पूर्व प्रेमी-प्रेमिका के नाम पर रख सकते हैं. इन डस्टबिंस को यूनाइटेड किंगडम के अलग-अलग रेस्टोरेंट, बार और दफ्तरों में रखा जाएगा. नाम रखने वाला शख्स जब भी जाएगा, कंपनी उसे डस्टबिन की पिक्चर उसकी लोकेशन के साथ भेज दिया करेगी. एक्स के नाम पर डस्टबिन रखवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म डाला जा सकेगा. वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के को फाउंडर का कहना है कि ऐसा करने से लोगों को उनके एक्स के नाम की कुछ निगेटिव यादों को पीछे छोड़ने में मदद मिलेगी.

दिलचस्प बदलों की नहीं है कमी

ऐसा नहीं है कि सिर्फ डस्टबिन ही उनके नाम का रखा जा सकता है. कंपनी एक टॉयलेट पेपर रोल भी ऑफर कर रही है, जिसमें उनके एक्स का नाम और चेहरा भी बना होगा. इसके लिए करीब 2000 रुपये खर्च करने होंगे. वैसे इससे पहले कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की ओर से भी दिलजले प्रेमियों के लिए भी एक ऑफर दिया गया था, जिसमें उन्हें कुछ पैसे खर्च करके अपने एक्स के नाम का कॉकरोच और अन्य जानवर पालने का मौका दिया जा रहा था. ये दिलचस्प ऑफर सिर्फ यूनाइटेड किंगडम ही नहीं अमेरिका के भी कई चिड़ियाघरों में लोगों को दिया जाता है.

