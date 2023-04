घर की चौकीदारी भी करता है 'पेंट', कितनी भी कोशिश कर लें, चोरों को नहीं जाने देता अंदर!

Do You Know About Non Drying Paint: घर की दीवारों पर लगाने के लिए आपने तरह-तरह के पेंट्स के बारे में सुना होगा. कोई बारिश से भी खराब नहीं होने का दावा करता है, तो कोई धूप में भी टिके रहने का दावा करता है. हालांकि आज हम आपको जिस पेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, वो इन सबसे अलग चोर-उचक्कों से आपके घर के बचाने के लिए परफेक्ट है.

इस पेंट को एंटी क्लामिंग पेंट कहा जाता है. जैसा कि नाम से ही साफ है, अगर इस पेंट को घर की दीवारों पर लगा दिया, तो कोई भी चारदीवारी पार करके कम से कम घर से अंदर नहीं जा सकेगा. आमतौर चोर दीवारों से ही अंदर फांदकर घर तक पहुंच जाते हैं लेकिन इस पेंट की कोटिंग उन्हें अंदर दाखिल होने ही नहीं देगी.

सूखता नहीं है दीवार पर लगा पेंट

इस पेंट की खासियत ये है कि अगर इसे एक बार लगाया गया, तो इसकी 3 मिलीमीटर मोटी लेयर कम से कम 3 साल तक सूखती नहीं है. ऐसे में अगर कोई भी इस पर चढ़ने की कोशिश करता है, तो उसके हाथ और पैर फिसल जाते हैं. गर्मी और सर्दी, दोनों ही मौसम में इसकी लेयर गीली बनी रहती है. दिखने में ये सामान्य पेंट की तरह चमकदार होता है, लेकिन इसके नीचे की लेयर गीली रहती है. ये पेंट Camrex Paints की ओर से 1960 में बनाया गया था.

चोरों का दुश्मन है पेंट

ये पेंट दुनिया के कई हिस्सों में आज भी दुकानों पर बिक रहा है. इसे लगाने के बाद अगर चोर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो पेंट हाथ-पैर में लग जाता है और वे फिसल भी जाते हैं. न सिर्फ इससे चोट लग जाती है बल्कि उन्हें पकड़ना भी आसान हो जाता है. ऐसे में जो भी पेंट घर पर लगाता है, वो वॉर्निंग बोर्ड भी साथ में लगा देता है. इसे त्वचा से छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है. सलाह ये भी दी जाती है कि इसे 1.8 मीटर से 2.4 मीटर की ऊंचाई पर ही लगाना चाहिए ताकि दूसरों को तकलीफ न हो.

Tags: Ajab Gajab, Amazing facts, Weird news