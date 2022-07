शख्स के सिर में घुसा 'दिमाग खाने वाला कीड़ा', जानिए कहां और कैसे करता है अटैक ....

Do You Know About Brain Eating Amoeba : संसार में जीव-जंतुओं की ऐसी-ऐसी प्रजातियां हैं, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं. कुछ जीव हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं तो कुछ इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से इन्हें देखना संभव नहीं हो पाता. एक ऐसा ही परजीवी ( Naegleria fowleri) है, जिसे इंसान देख तो नहीं पाता लेकिन गलती से अगर ये (Brain Eating Amoeba) हमारे शरीर में पनाह पा जाए तो कुछ ही दिनों ये इंसान को मौत के बिस्तर तक ला सकता है.

स्कूल की किताबों में अपने अमीबा और पैरामीशियम के बारे में खूब पढ़ा है. हमें ये भी पता है कि ये शरीर में प्रवेश करने के बाद खासा नुकसान पहुंचाते हैं. अब भी अगर आपको इसके खतरे के बारे में एहसास नहीं है तो अमेरिका में हुई एक घटना के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए, जहां एक शख्स समंदर में गया तो था स्विमिंग करने लेकिन अपने साथ लेकर लौटा ‘दिमाग खाने वाला कीड़ा’.

इंसान की ज़िंदगी ले लेता है

अमेरिका के आयोवा में Three Fires State Park बीच पर ये शख्स स्विमिंग कर रहा था. वहां से लौटने के कुछ ही घंटों बाद उसकी तबीयत खराब हुई और वो अस्पताल पहुंच गया. बाद में पता चला कि उसे एक दुर्लभ इंफेक्शन हुआ है और ये Naegleria fowleri अमीबा की वजह से हुआ. ये इतना खतरनाक है कि दिमाग की सेल्स को खा जाता है, जिसकी वजह से इंसान के मस्तिष्क में सूजन और मौत तक हो जाती है. CDC के मुताबिक इस इंफेक्शन के बाद मरने के चांस 97 फीसदी तक बढ़ जाते हैं. अमेरिका में 1962 से 2021 में ऐसे 154 केसेज़ आए, जिनमें से सिर्फ 4 की ही जान बच पाई.

Naegleria Fowleri नाक से पानी के ज़रिये शरीर में प्रवेश कर जाता है.(Credit- Pixabay)

क्या है Naegleria Fowleri ?

ताज़े पानी में मिलने वाला Naegleria Fowleri आमतौर पर झीलों और झरनों में मौजूद होता है. ये नाक से पानी के ज़रिये शरीर में प्रवेश कर जाता है. शुरुआती दौर में इसका इंफेक्शन होने के बाद बुखार, जी मचलाना, उल्टी और सिर में दर्द की शिकायत होती है. जैसे-जैसे ये बढ़ता है लक्षण भी बदलते हैं और इंसान को गर्दन अकड़ने और मानसिक स्थिति में बदलाव होने लगता है. आखिरकार इंसान कोमा तक पहुंच जाता है. यूं तो ये इंफेक्शन काफी दुर्लभ है, लेकिन पानी में जाने वाले लोगों को इसके बारे में जानना ज़रूर चाहिए.

