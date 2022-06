जानिए उस देश के बारे में, जहां इंसानों से ज्यादा है बिल्लियों की जनसंख्या !

Cat Country : दुनिया में सैकड़ों देश हैं और इन देशों की अपनी-अपनी अलग खूबियां हैं. कहीं सुंदर नज़ारे हैं तो दिल खुश कर देने वाले लोक संस्कृति. हर देश की अपनी खासियत होती है और आमतौर पर ये चीज़ें वहां रहने वाले लोग विकसित करते हैं. हालांकि पूर्वी भूमध्यसागर में एक ऐसा देश (Cyprus As Cat Country) है, जो इंसानों की वजह से नहीं बल्कि बिल्लियों (Cyprus Has More Cats than Humans) की वजह से सुर्खियों में है.

हम बात कर रहे हैं लेबनान से थोड़ी दूरी पर मौजूद देश साइप्रस की. इसे दुनिया के कुछ सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले देशों में गिना जाता है, लेकिन इस जगह की बड़ी विशेषता ये भी है कि यहां इंसानों से ज्यादा जनसंख्या बिल्लियों की है. देश के किसी भी संस्थान या पब्लिक प्लेस पर आपको आराम फरमाती हुई बिल्लियां दिख सकती हैं और ये यहां के लोगों के लिए सामान्य नज़ारा है.

15 लाख बिल्लियों का घर है साइप्रस

ब्राज़ील में मौजूद Ilha da Queimada Grande को अगर सांपों के द्वीप के तौर पर जाना जाता है, तो साइप्रस को बिल्लियों का द्वीप कहा जा सकता है. साइप्रस में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या 12 लाख से कुछ ज्यादा बताई जाती है, लेकिन यहां रहने वाली बिल्लियों की जनसंख्या 15 लाख के आस-पास है. सोचिए, इंसानों से 1-2 लाख ज्यादा ही बिल्लियां इस जगह पर रहती हैं. मज़े की बात तो ये है कि बिल्लियों के रहने से यहां के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है बल्कि उन्हें इनके साथ रहने की आदत पड़ चुकी है. स्विमिंग पूल, बार, होटल या स्कूल-कॉलेज के बाहर बिल्लियां अपने लिए ट्रीट का इंतज़ार करती दिख जाती हैं.

आखिर कहां से आई इतनी बिल्लियां ?

इस सवाल का जवाब ज़रा टेढ़ा है. माना जाता है कि रोमन रानी Saint Helena इजिप्ट से अपने साथ सैकड़ों बिल्लियां साइप्रस लेकर आई थीं. वे चाहती थीं कि उनके राज्य से सांप भाग जाएं, इतने वो इन्हें यहां बसाना चाहती थीं. वहीं एक मान्यता ये है कि प्राचीन मिस्र की क्लियोपेट्रा इन्हें लेकर आई थीं. इसके अलावा पुरातत्व की ओर से बताया गया कि 7500 ईसा पूर्व में मिली एक कब्र में इंसान के साथ एक बिल्ली को भी दफनाया गया था, यानि यहां बिल्लियों को पालने की परंपरा पुरानी है. साल 2007 में एक थ्योरी ये भी आई कि पुराने ज़माने में लोग बिल्लियों को कीड़े-मकोड़े दूर रखने के लिए घरों में पाला करते थे. अब वजह कुछ भी, सच तो ये है कि बिल्लियों के लिए साइप्रस स्वर्ग बन चुका है.

