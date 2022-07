हूबहू इंसानी होठों की तरह होती हैं इस पौधे की पत्तियां, देखकर चौंक जाते हैं लोग !

Do You Know About Conophytum Pageae : ईश्वर ने हमारी धरती पर खूब सारी हरियाली और सुंदर-सुंदर नज़ारे दिए हैं. हम कुछ आमतौर पर पाए जाने वाले पेड़-पौधों को तो पहचानते हैं लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं, जिन्हें हम नहीं जानते. ऐसी ही प्रजातियों में एक पौधा ( Plant Having Human Lips Like Leaf) का कोनोफाइटम, जिसकी पत्तियां रसीली और गोल होती हैं. इसकी एक प्रजाति में निकलने वाली पत्तियों का रंग और आकार बिल्कुल इंसान के होंठों जैसा होता है.

कोनोफाइटम पैगी (Conophytum Pageae) नाम के पौधे की पत्तियां देखने के बाद आपके मुंह तो हो सकता चीख निकल पड़े या फिर आप इसे कोई मज़ाक समझेंगे. हालांकि ये कुदरत की एक अनूठी रचना है. इस पौधे की पत्तियां हूबहू इंसान के होंठों जैसी दिखती हैं. दिलचस्प बात तो ये है कि इनका रंग भी ऐसा होता है, मानो किसी ने पिंक शेड की लिपस्टिक लगा रखी हो. है ना बिल्कुल अजीबोगरीब बात ?

पत्तियों पर बने हैं कुदरती ‘स्माइली’

कोनोफाइटम मूल रूप ससे दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया में पाए जाने वाले बिना तने के पौधे हैं. ये रसीले होते हैं और कंकड़-पत्थर में पैदा होते हैं. इस प्रजाति के पौधे छोटे होते हैं और इनके पत्ते आंशिक रूप से अपने केंद्र से जुड़े होते हैं. हर पत्ती एक जोड़े के तौर पर होती है और गोल, अंडाकार या फिर शंकु के आखार की होती है. आम तौर पर ये चिकनी होती हैं और एक साथ दो ही रहती हैं. इनकी पैदावार बहुत ज्यादा नहीं है. कोनोफाइटम की कई प्रजातियां हैं, जिनमें से एक कोनोफाइटम पैगी (Conophytum Pageae) है, जिसकी पत्तियों में बीच में एक डिंपल सा बना होता है, जो बिल्कुल इंसानी होंठों के आकार का होता है.

Conophytum pageae,

An almost stemless succulent plant producing leaves that are spherical with dimples that resemble lips, these are the opening from which the flowers will sprout

Source of images

1 https://t.co/IoRui5NUDa

2 https://t.co/2nYQPzkqD2 pic.twitter.com/SZVmpRhLHr

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) July 24, 2022