सिर पर घर का दरवाज़ा उठाए घूम रही है नन्हीं चींटी, अनचाहे मेहमानों को कर देती है दफा !

नन्हीं सी चींटी (Door Head Ants) को अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष करते हुए देखकर आपके मन में तरह-तरह के ख्याल आते होंगे. कभी लगता होगा कि वो कितनी मेहनत कर रही है तो कभी आप उसको अपनी ही तरह संघर्षशील समझते होंगे. हालांकि चींटियों (Special Species of Ants) की भी अलग-अलग प्रजातियां और अपनी खासियत होती है. एक ऐसी ही चींटी वो होती है, जिसके घर का दरवाज़ा (ants use their flat heads as doors to nests) स्थाई तौर पर वो अपने सिर पर चिपकाकर रखती है.

आमतौर पर आप चींटी का सिर गोल (Door Head Ants) देखते हैं, लेकिन इस चींटी को बड़ा और चपड़ा सिर कुदरती तौर (Special Species of Ants) पर मिला है. इतना ही नहीं इसके चारों तरफ थोड़ा उभार होता है और बहुत से छोटे-छोटे गड्ढे होते हैं. देखने में ऐसा लगता है कि कोई योद्धा अपने सिर पर ढाल लेकर चल रहा है.

खास सिर को बना रखा है घर का दरवाज़ा

इन चींटियों को डोर हेड आंट्स कहा जाता है, जो अपने सिर पर घर का दरवाज़ा उठाए रहती हैं. इनका सिर ही इनकी घर या फिर बिल को पूरी तरह बंद करने के काम आता है. जब भी चींटी अपने घर या बिल के अंदर चली जाती है तो वो अपने सिर से इसे दरवाज़े की तरह बंद कर लेती है. इस तरह कोई भी अनचाहा कीड़ा उनके घर के अंदर नहीं घुस पाता है. इस तरह का सिर आमतौर पर जेनेरा, केफैलोट्स और कैरेबारा चींटियों में पाया जाता है. इनके सिर आकार उसी शेप और साइज़ का होता है, जितना इनके घर का एंट्रेंस होता है.

योद्धा कही जाती हैं ये चींटियां

जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के रहने वाले स्कॉट पॉवेल ने इन चींटियों पर अध्ययन किया है और उन्होंने बताया कि इन चींटियों के लिए उनका सिर किसी हथियार की तरह है. कई बार इन पर कीड़ों काटने के भी निशान होते हैं. बताया जाता है कि परिस्थिति कितनी भी मुश्किल हो, ये चींटियां आसानी से हार नहीं मानती हैं, इसीलिए इन्हें योद्धा कहा जाता है.

