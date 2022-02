क्या आप जानते हैं देश की आखिरी दुकान के बारे में ? यहां मिलती है सबसे टेस्टी मैगी

देश में मौजूद तमाम ऐसी जगहें हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे. इन्हीं में से एक है वो जगह, जहां अपने देश की आखिरी दुकान मौजूद है. इस जगह के बारे में मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने ट्विटर अकाउंट (Twitter Account) पर जानकारी शेयर की है. उन्होंने हिंदुस्तान की आखिरी दुकान (Last Shop of India) या ढाबे (Hindustan ka Akhiri Dhaba) की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके इंटरनेट यूज़र्स को एक्टिव कर दिया.

हिंदुस्तान की आखिरी दुकान (Last Shop of India) का नाम ही ‘हिंदुस्तान की अंतिम दुकान’ (Hindustan ka Akhiri Dhaba) है. ये उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में मौजूद है. ये जगह चीन की सीमा से सटी हुई है. यहां मौजूद है गांव माणा, जो चीन की सीमा से लगा देश का आखिरी गांव है और यहीं एक कोने में मौजूद है हमारे देश की सीमा के अंदर बनी आखिरी दुकान. इसके बाद देश की सीमा समाप्त हो जाती है. आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra Twitter) ने इसी दुकान की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है.

25 साल पहले खुली थी दुकान

इस दुकान को माणा में 25 साल पहले चंदेह सिंह बड़वाल नाम के शख्स ने खोला था. इसके बाद अपने नाम और लोकेशन की वजह से ये दुकान पूरे देश में मशहूर हो गई. उत्तराखंड घूमने आने वाले लोग माणा ज़रूर आते हैं क्योंकि ये देश का आखिरी गांव है. इसके साथ ही इस दुकान में आना भी वे नहीं भूलते. दुकान की खासियत यहां मिलने वाली चाय बेहद स्वादिष्ट मैगी है. लोग इसे खाते भी हैं और फिर दुकान पर सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपडेट भी कर देते हैं. आनंद महिंद्रा ने भी इस दुकान की पिक्चर के साथ खुद भी यहां जाकर चाय पीने की इच्छा ज़ाहिर की है. उन्होंने लिखा है – क्या यहां चाय पीना अमूल्य नहीं होगा?

One of the best selfie spots in India? An unmatchable slogan: “Hindustan ki Antim Dukan.” A cup of tea there is priceless. https://t.co/7dTxVlHwAG

— anand mahindra (@anandmahindra) February 9, 2022