दुनिया का अकेला जीव, जो बना सकता है सोलर एनर्जी ! पौधों की तरह है प्रकाश संश्लेषण की क्षमता

Do You Know About Leaf Sheep : धरती पर कुदरत ने तमाम तरह के जीव-जंतुओं को बनाया है. इनमें से कुछ ऐसे जीव होते हैं, जो इंसानों के आसपास रहते हैं और हम उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं, जिन्हें हम नहीं जानते. इन जीवों की अपनी-अपनी विशेषता होती है, जिसके बारे में हम इंटरनेट या किताबों के ज़रिये जान पाते हैं. एक ऐसा ही बेहद सुंदर सा जीव समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है, जो एक हैरान करने वाली खासियत रखता है.

हम बात कर रहे हैं लीफ शीप की, जिसे सी स्लग और सी बनी के नाम से भी जाना जाता है. लीफ शीप (Leaf Sheep) या फिर सी शीप ऐसा जीव है, जो समुद्र के शैवाल खाता है और पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस यानि प्रकाश संश्लेषण के ज़रिये एनर्जी हासिल करता है. ये छोटा सा क्यूट जीव दिखने में किसी पेड़-पौधे के पत्तों जैसी संरचना लिए होता है.

हरे रंग का प्यारा सा है जीव

वैज्ञानिक भाषा में सी स्लग को Costasiella kuroshimae कहा जाता है. ये 5 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं और जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस में ज्यादा पाए जाते हैं. इस जीव को खाने में शैवाल बेहद पसंद होते हैं और इसका रंग भी शैवाल की तरह ही हरा होता है. इसकी आंखें बीड्स की तरह होती है और दो एंटीना सिर पर लगे होते हैं. जीव के बाकी शरीर पर किसी डेकोरेटिव आइटम की तरह बहुत सारी पत्तियों जैसी संरचना मौजूद होती है, जो इसे बाकी जीवों से अलग बनाती है. दूर से देखने में ये किसी रेगिस्तानी पौधे की तरह लगते हैं. इसका एक वीडियो ट्विटर पर @gunsnrosesgirl3 नाम के अकाउंट से साझा किया गया है.

These are leaf sheep (Costasiella kuroshimae). they live in the sea grazing on algae

They supplement their diet retaining chloroplasts in algae and use them to photosynthesise light into energy, a process called kleptoplasty

📹Catrin Pichlerpic.twitter.com/jkaJrmW2lL

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) August 17, 2022