मछलियों में भी होता है 'सरोगेसी' सिस्टम, मादा नहीं नर मछली मुंह में रखकर पालते हैं दूसरों के अंडे !

भगवान ने दुनिया मे तरह-तरह के जीव-जन्तु बनाए हैं. जब हम इनमें से किसी अनोखे जीव या उसके अजीबोगरीब जीवन के बारे में पढ़ते या समझते हैं, तो हम सोच में पड़ जाते हैं. एक ऐसा ही अजीब तथ्य (Male Fishes Mouthbrooding) है मछलियों से जुड़ा है. हममें से कम ही लोगों को पता होगा कि मछलियों की ऐसी भी प्रजाति होती है, जो अंडों को अपने मुंह में रखकर (Mouthbrooding in Fishes) उनमें से बच्चे निकलने तक पालती है.

हैरानी की बात ये है कि ये अंडे सिर्फ उसी मछली के नहीं होते हैं, बल्कि इनमें दूसरी मछलियों के भी अंडे शामिल होती हैं. ये घटना एडवांस साइंस में सरोगेसी से काफी मिलती-जुलती है. बस फर्क इतना है कि इंसानों में जहां कोख महिलाओं की होती है, वहीं मछलियों में अंडों की हैचिंग का काम नर करते हैं.

नर मछली का समर्पण तो देखिए …

अगर आप इस दौरान नर मछली को होने वाले कष्ट और समर्पण के बारे में जानेंगे, तो यकीनन आपको ये मां की ममता से कहीं अलग नहीं लगेगा. दरअसल इस प्रजाति की मछलियां जब अंडे देती हैं, तो उन्हें नर मछली अपने मुंह में सुरक्षित रख लेती हैं. इस दौरान अंडों के हैचिंग की प्रक्रिया जारी करती है. जब तक मछली के मुंह में अंडे रहते हैं, वो कुछ खा नहीं सकती और इस प्रक्रिया में कई हफ्तों का वक्त लग जाता है. वैज्ञानिक भाषा में इसे माउथब्रूडिंग कहा जाता है. ये बेहद कठिन प्रक्रिया है. नर मछली के मुंह में मौजूद अंडे सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि दूसरी मछलियों के भी होते हैं.

Some Male Fish Incubate Eggs Fertilized By Others In Their Mouthshttps://t.co/jXZG0e1lg8 pic.twitter.com/XkM0wRkEOa

— IFLScience (@IFLScience) May 7, 2022