यहां से गुजरते हुए गुनगुनाइए, बजाने का काम तो सड़क ही कर देगी, देखिए म्यूज़िकल रोड का Video

Do You Know About Musical Road : एक शानदार सड़क पर चलते जाने का मज़ा ही कुछ और है. रास्ता जितना आरामदेह होता है, सफर उतना ही आरामदेह होता है. इस दौरान गाड़ियों में लोग पसंदीदा म्यूज़िक लगाकर रोड जर्नी को एंजॉय करते हैं. हालांकि आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अगर खुद सड़क ही आपको सफर का संगीत सुनाने लगे, तो भला गानों की ज़रूरत क्या बचेगी? वैसे एक रोड ऐसी है, जो यहां आने वालों को संगीत की मीठी धुन सुनाती है.

आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा और अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे इस सड़क से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर कारोबारी आनंद महिंद्रा ने हाल ही में शेयर किया है, जो वायरल (Viral Video) हो गया है, जिसमें सड़क से निकलती हुई धुन आप खुद सुन सकते हैं. वीडियो देखने के बाद आप भी यहां ज़रूर जाना चाहेंगे.

गुनगुनाती हुई सड़क

इंटरनेट पर एक वायरल हो रहे वीडियो में एक गाड़ी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो म्यूज़िक सुनाई देने लगता है. यूं तो हर सड़क पर गाड़ी की गति को नियंत्रित रखने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं और हर छोटे-बड़े ब्रेकर को पार करते वक्त एक अलग किस्म की आवाज़ गाड़ी के टायर से आती है. हालांकि ये आवाज़ कोई मीठी धुन नहीं होती है, लेकिन वीडियो में दिख रहे रास्ते पर चलते हुए किसी पियानो के बजने जैसी आवाज़ आ रही है. सड़क किनारे स्पीड ब्रेकर जैसी छोटी-छोटी पट्टियां इस तरह से लगाई गई हैं, जिससे संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है. जब भी इन पट्टियों पर गाड़ी का टायर चढ़ता है, किसी कंपोज़्ड म्यूज़िक जैसी आवाज़ आती है.

What an idea. I’m sure @nitin_gadkari ji can make our highways ‘sing’ as well. Now the only tough choice will be WHICH song or music should play when at the right speed… I would imagine it would have to change from state to state! https://t.co/lgDyKRo375

— anand mahindra (@anandmahindra) July 25, 2023