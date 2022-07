आप जानते हैं उस सड़क के बारे में, जहां से गुजरते ही बजने लगता है संगीत !

Do You Know About Musical Road : बिना गड्ढों वाली शानदार सड़क पर चलते जाने का मज़ा ही कुछ और है. रास्ता जितना आरामदेह होता है, सफर का मज़ा उतना ही ज्यादा आता है. इस दौरान गाड़ियों में लोग पसंदीदा म्यूज़िक लगाकर रोड जर्नी को एंजॉय करते हैं. हालांकि आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अगर खुद सड़क ही आपको संगीत सुनाने लगे, तो भला गानों की ज़रूरत क्या बचेगी ? वैसे एक रोड ऐसी है, जो यहां आने वालों को संगीत की धुन सुनाती है.

आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा और अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे इस सड़क से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर हाल ही में वायरल (Viral Video) हुआ है, जिसमें सड़क से निकलती धुन आप खुद सुन सकते हैं. वीडियो देखने के बाद आपको भी लगेगा, जैसे सड़क पर दौड़ती गाड़ियां मस्ती में कोई धुन गुनगुना रही हों.

धुन गुनगुनती हुई सड़क …

इंटरनेट पर एक वायरल हो रहे वीडियो में एक गाड़ी स्पीड ब्रेकर से गुजरती है तो म्यूज़िक सुनाई देने लगता है. यूं तो हर सड़क पर गाड़ी की गति को नियंत्रित रखने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं और हर छोटे-बड़े ब्रेकर को पार करते वक्त एक किस्म की आवाज़ गाड़ी के टायर से आती है. हालांकि ये आवाज़ कोई मीठी धुन नहीं होती है, लेकिन वीडियो में दिख रहे रास्ते पर चलते हुए अलग ही किस्म की आवाज़ आ रही है. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क किनारे स्पीड ब्रेकर जैसी छोटी-छोटी पट्टियां इस तरह से लगाई गई हैं, जिससे संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है. जब भी इन पट्टियों पर गाड़ी का टायर चढ़ता है, तो आवाज़ आती है, एक खास लय में, जो किसी कंपोज़्ड म्यूज़िक जैसी लगती है.

Listen to this road

A musical road is a stretch of road that, when driven over, produces an audible rumble and a tactile vibration that may be felt through the wheels and body of the car and heard as music pic.twitter.com/fRhTaKKBPN

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) July 8, 2022