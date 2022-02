Fake नहीं, Real है ये फोटो, यहां सच में जलती पटरियों पर दौड़ती है ट्रेन

दुनिया में आपने कई तरह की अजीबोगरीब चीजें देखी होंगी. इंटरनेट पर तो ऐसी-ऐसी तस्वीरें दिख जाती हैं, जिनपर यकीन कर पाना मुश्किल होता है. हालांकि, इनमें से कई तस्वीरें एडिटेड यानी फेक (Fake Photos) होती है. इसलिए कहा जाता है कि इंटरनेट पर दिखाई देने वाली हर चीज पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए. अब इंटरनेट पर ऐसी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें आग से धधकती पटरियों पर ट्रेन को दौड़ते (Trains Running On Fire Tracks) देखा जा सकता है. कई लोगों को ये तस्वीरें फेक लगी लेकिन आपको बता दें कि ये रियल तस्वीरें हैं.

जानकारी के मुताबिक, ये तस्वीरें अमेरिका के शिकागो की है. यहां हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती है. इस पटरियां, जो स्टील की बनी होती है, उनमें सिकुड़न आ जाती है. ऐसे में ट्रेनों के चलने और रुकने में दिक्कत आती है. इस दिक्कत को दूर करने के लिए पटरियों के बगल में गैस फीड हीटर लगाए जाते हैं. इस आग की गर्मी से पटरियों की सिकुड़न दूर होती है और ट्रेन को दौड़ने में आसानी होती है.

ठंड में दिखता है ऐसा नजारा

ट्रेन की पटरियां स्टील की बनी होती है. ठंड की वजह से मेटल सिकुड़ जाते हैं. ऐसे में ट्रेन के बगल में हीटर जला दिए जाते हैं. इससे बढ़े तापमान में पटरियों की सिकुड़न खत्म हो जाती है. सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हैं, वो इन्हीं पटरियों की है. जो लपटें दिखाई दे रही हैं, वो असल में हीटर के जरिये जल रही आग है. लेकिन देखने से ऐसा लगता है जैसे पटरियों में ही आग लग गई हो.

There’s nothing like checking the @railstream camera at A2 and seeing Metra running seamlessly through this snowy weather on a Monday morning!

Beat the traffic, no matter the weather, by hopping on Metra. 💯 pic.twitter.com/QzPfQx3bxW

— Metra (@Metra) January 24, 2022