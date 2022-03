इंद्रधनुषी रंगों में नहाया रहता है अद्भुत पेड़, देखकर लगता है मानो कुदरत ने खेली है होली !

Most Colourful Tree in The World : कु्दरत के खेल ही निराले हैं. भगवान ने हमारी धरती को सिर्फ प्राकृतिक संपदाओं से नवाज़ा है, बल्कि यहां एक से बढ़कर एक कुदरती अजूबे भी मौजूद हैं. ऐसा ही अजूबा है एक ऐसा पेड़, जो इंद्रधनुष (Rainbow Eucalyptus) के सात रंगों से सजा हुआ है. एक बार देखकर आपको लगेगा कि ये पेंट किया गया है, लेकिन ये पेड़ (Viral Rainbow Tree) कुदरत ने भी रंगीन बनाया है.

Rainbow Eucalyptus नाम के इस पेड़ की तस्वीरें इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं. हाल में आईएफएस अध‍िकारी सुशांत नंदा (Susanta Nanda) ने रेनबो यूकेलिप्‍टस (Rainbow Eucalyptus) की तस्‍वीरें शेयर कीं, जिसके बाद लोगों का ध्यान होली के मौसम में इस रंगीन पेड़ (Colourful Tree) की तरफ खिंच गया.

The rainbow eucalyptus is the only eucalyptus tree indigenous to the northern hemisphere and happens to be the most colourful tree in the world.

The rainbow effect is created as the bark peels off throughout each season, revealing the fresh, bright coloured bark below. pic.twitter.com/zlycNQcQjd

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 15, 2022