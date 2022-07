'हर वक्त मुस्कुराएं, वरना देना पड़ेगा जुर्माना', सरकारी कर्मचारियों के लिए मेयर का आदेश !

Do You Know About Smile Policy in Phillipines : दुनिया में तरह-तरह के देश हैं और उनके रहन-सहन के अपने तरीके हैं. कहीं कुछ अलग किस्म का कानून है तो कहीं वक्त-वक्त पर अजीबोगरीब नियम (Weird Rules and Laws) लगाए जाते हैं. एक ऐसा ही नियम फिलीपींस में एक मेयर ने स्थानीय स्तर पर लगाया है. उनकी इस पॉलिसी का नाम स्माइल पॉलिसी है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को मु्स्कुराते रहने का आदेश मिला है.

ऐसा नहीं है कि ये आदेश यूं ही दिया गया है, अगर कोई इसका पालन नहीं करेगा तो उसे इसके लिए सज़ा भी मिलेगी. इस तरह के नियम के ज़रिये मेयर चाहते हैं कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और जब वे अपने काम के लिए आएं तो उन्हें खुशहाल माहौल मिल सके. सुनने में ये नियम ज़रा अजीब ज़रूर है लेकिन इस वक्त ये दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है.

क्या कहती है स्माइल पॉलिसी ?

गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर एरिस्टोटल अगूरी स्थानीय सरकार के स्तर पर सेवाओं में सुधार करना चाहते हैं. उन्होंने इस महीने लूजॉन द्वीप (main island of Luzon) के क्यूजॉन प्रांत के मूलाने टाउन में कार्यभार संभाला है और इसके बाद ही वे “स्माइल पॉलिसी” लेकर आए हैं. इस पॉलिसी को सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनाने का आदेश दिया गया है. उन्होंने इसके पीछे का मकसद बताते हुए कहा है- ” लोगों को सेवाएं देते हुए शांतिपूर्ण और सहज माहौल होना चाहिए.” ऐसा नहीं है कि ये आदेश उन्होंने यूं ही दिया है, उन्हें स्थानीय स्तर पर अच्छा व्यवहार न होने की शिकायतें मिली थीं.

नए मेयर की ओर से जारी आदेश का पालन न करने पर जुर्माना लग सकता है. (Credit-Pixabay/सांकेतिक तस्वीर)

नहीं मुस्कुराएंगे तो पैसे कटेंगे

फिलहाल मेयर बन चुके एरिस्टोटल अगूरी इससे पहले एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी रह चुके हैं. ऐसे में वे चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के रवैये में बदलाव आना चाहिए. पूर्व राष्ट्रपति रॉड्रिगो डुतेर्ते के प्रशासन में पूर्व न्याय सचिव रह चुके एक अधिकारी के बेटे अगुरे को ब्यूरोक्रेसी के बारे में काफी कुछ पता है और वे ऐसी नगरपालिका बनाना चाहते हैं, जहां आसानी से काम हो सके. स्माइल पॉलिसी के तहत उन्होंने कर्मचारियों को साफ कहा है कि अगर वे इस आदेश को मानने में आनाकानी करेंगे तो उनकी 6 महीने की सैलरी काट ली जाएगी या फिर वे काम से निलंबित भी किए जा सकते हैं.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news