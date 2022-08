दुनिया की वो देश, जहां 4 महीने तक नहीं डूबता सूरज, 24 घंटे रहता है भरपूर उजाला!

कुदरत के भी खेल अजीब हैं. धरती के किसी हिस्से पर दिन पानी ही पानी है, तो कहीं दूर तक फैली गर्म रेत. कुछ जगहों पर बर्फ ही बर्फ पड़ती है और सर्दियों का मौसम बना रहता है तो कहीं गर्मियां पीछा ही नहीं छोड़तीं. इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली कुछ जगहें इस धरती पर हैं, जहां दिन-रात भी सामान्य रूप से नहीं होते. एक ऐसी ही जगह है, जहां 4 महीने तक सूरज ढलता ही नहीं है.

दुनिया में एक जगह (Place on Earth Where Sun Doesn’t Set for Months) ऐसी भी है, जहां सूरज 4 महीने तक दिन-रात चमकता रहता है. अगर आपके दिमाग में अंटार्कटिका का नाम आ रहा है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे. ये जगह लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से भी जानी जाती है. चलिए आपको इसके बारे में और जानकारी देते हैं.

नॉर्वे में 4 महीने तक रहता है दिन

ये कुदरती चमत्कार दिखाई देता है नॉर्वे में. इस देश में 20 अप्रैल से लेकर 22 अगस्त तक सूरज की रोशनी दिन-रात दिखाई देती है. इस जगह को Land of the Midnight Sun भी कहा जाता है क्योंकि 4 महीने तक यहां 12 बजे रात को भी अंधेरा नहीं होता. दिलचस्प बात ये है कि लोग इस कंडीशन को खूब एंजॉय करते हैं और किसी एडवेंचर फेस्टिवल की तरह एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं. नॉर्वे के आर्कटिक सर्कल में ऐसा होता है. विशेषज्ञों की मानें तो आधी रात में सबसे ज्यादा देर तक सूर्य Svalbard नाम की जगह पर दिखाई देता है.

चमत्कार देखना है तो यहां आएं

Svalbard के अलावा भी आर्कटिक सर्कल में मौजूद Finnmark, Troms, Lofoten और Vesterålen में भी ये चमत्कार देखा जा सकता है. हाल में एक फोटोग्राफर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट g_cooper से इस जगह की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है. इससे जुड़े वीडियो को लोगों ने 3 मिलियन यानि 30 लाख से भी ज्यादा बार देखा गया है.

