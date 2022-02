ऐसी अनोखी जगह, जहां बाथरूम का इस्तेमाल करने विदेश चले जाते हैं लोग !

आपने अक्सर सुना होगा कि घरों में बंटवारा करते वक्त बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई या फिर कोई सीमा रेखा बना दी गई, जहां से घर के एक तरफ का सदस्य दूसरी तरफ नहीं जा सकता. कुछ ऐसा ही किस्सा है यूरोपियन शहर बार्ले (Baarle Town) का. यहां घर नहीं पूरा शहर की एक सीमा रेखा से बंटा हुआ है. ये सीमा रेखा भी कोई आम नहीं है, इसके ज़रिये दो देशों (Belgium–Netherlands) का बंटवारा हुआ है.

दिलचस्प बात तो ये है कि सीमा रेखा लोगों के घरों के बीच (border of two countries passes through houses) भी बनी हुई है. रेस्टोरेंट, शॉपिंग सेंटर, दुकानों और बैंक तक के बीच से सीमा रेखा जा रही है, जिसके एक तरफ आप किसी और देश में होते हैं और दूसरी तरफ जाते ही विदेश पहुंच जाते हैं. सोचिए यहां लोग सोते दूसरे देश में हैं, लेकिन बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए सीधा विदेश पहुंच जाते हैं.

दिन में सैकड़ों बार होती है विदेश यात्रा !

बार्ले शहर जिन दो देशों को सीमा रेखा के ज़रिये अलग करता है, वो नीदरलैंड और बेल्जियम (Belgium–Netherlands) हैं. ये शहर चूंकि इन देशों की सीमा पर बसा है, इसलिए यहां रहने वाले दिन में सैकड़ों बार विदेश यात्रा कर सकते हैं. इतना ही नहीं कई बार तो उनका एक पैर नीदरलैंड में होता है और दूसरा बेल्जियम में. शहर में लोगों के घरों के बीच सीमा रेखा बनी हुई है. इतना ही नहीं सामुदायिक भवन, होटल, रेस्तरां, कैफे, दुकानें – सभी का आधा हिस्सा एक देश में है और आधा विदेश में. बार्ले शहर का जो हिस्सा नीदरलैंड में है, उसे बार्ले नासु (Baarle-Nassau) के नाम से जाना जाता है, जबकि बेल्जियम वाले हिस्से को बार्ले हरटॉग (Baarle-Hertog) के नाम से पहचानते हैं.

पूरे शहर में दिखता है सफेद क्रॉस

दरअसल सीमा रेखा का निर्धारण एक सफेद क्रॉस का चिह्न बनाकर किया गया है. ये सफेद क्रॉस घरों, दुकानों, होटल, रेस्तरां, हर कहीं दिख जाता है. मज़े की बात तो ये है कुछ लोगों के बेड पर भी सफेद क्रॉस है, यानि एक आदमी तो नीदरलैंड में सो रहा है, दूसरे बेल्जियम में, वो एक ही बिस्तर पर. इतना ही नहीं शहर के दो नामों की तरह ही यहां हर चीज़ें दो हैं. नगर पालिका, डाकघर और अन्य कम्युनिटी सेंटर्स भी. हालांकि इन्हें एक ही समिति संचालित करती है. ये अद्भुत जगह अपने अनोखेपन की वजह से सैलानियों में खासी लोकप्रिय है.

