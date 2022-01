प्राइवेट पार्ट में चिकन सूप डालती हैं अफ्रीकी लड़कियां, आकर्षक फिगर के लिए अपनाती हैं खतरनाक तरीका

आजतक आपने चिकन सूप पिया होगा. लेकिन क्या आपको पता है कि अफ्रीका में चिकन सूप (Chicken Soup Injection) के जरिए फैशन ट्रेंड भी फॉलो किया जा रहा है. जी हां, खबर है कि अफ़्रीकी लोग चिकन सूप को इंजेक्शन के जरिये अपने प्राइवेट पार्ट में इंजेक्ट (Private Part Injection) कर रहे हैं. उनका ऐसा मानना है कि इस इंजेक्शन से उनका फिगर आकर्षक बनता है. ट्विटर पर ये खबर शेयर की गई, जो वायरल हो रही है.

सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसपर दुनियाभर की खबरें शेयर की जाती है. दूर-दूर की खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है. लेकिन ये भी सच है कि सोशल मीडिया की वजह से कई तरह की अजीबोगरीब चीजें भी ट्रेंड करने लगती है. इन दिनों ऐसा ही एक फैशन स्टेटमेंट ट्रेंड कर रहा है. हाल ही में नाइजीरिया (Nigeria) के एक डॉक्टर ने ट्विटर के जरिये जानकारी दी कि भूल से भी अपने प्राइवेट पार्ट में चिकन सूप का इंजेक्शन ना लें.

जी हां, अफ़्रीकी फैशन लवर्स (African Fashion Lovers) इन दिनों इंजेक्शन के जरिये अपने बटक्स में चिकन सूप का इंजेक्शन ले रहे हैं. चिकन सूप को इंजेक्शन के जरिये अपनी स्किन में डालते हैं, जहां अंदर वो जम जाता है. कहा जाता है कि इसके बाद खासकर लड़कियों का फिगर आकर्षक हो जाता है. लेकिन नाइजीरिया के डॉक्टर्स ने लोगों से ऐसा बिलकुल ना करने की अपील की है. उनका कहना है कि ये खतरनाक है.

These Congolese women are injecting chicken stock into their butts in hopes of making them look bigger. pic.twitter.com/QgYrXpfc6G

