अब जल्दी खराब नहीं होंगे केले, हफ्ते भर बने रहेंगे ताज़े, अपनाइए सुपरमार्केट की ये सीक्रेट ट्रिक!

How to keep bananas fresh for longer: हमारी जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिन्हें हम जानते-समझते तो हैं लेकिन ज्यादा अटेंशन नहीं देते हैं. हम उसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा मान लेते हैं. कुछ ऐसा ही रूटीन होता है घर में फल-सब्ज़ियां लाना और उन्हें ठीक तरह से रखना. वो बात अलग है कि बावजूद इसके कई बार ये खराब हो जाते हैं.

खासतौर पर फलों को संभालकर रखना अपने आपमें कला होती है. कुछ फल तो आराम से 8-10 दिन तक भी टिक जाते हैं लेकिन कुछ 2-4 दिन में ही खराब होने लगते हैं. इन फलों में से एक है पोषण से भरपूर केला. ये ज्यादातर लोगों को पसंद भी होता है लेकिन इसके काले और बासी पड़ने जाने से लोग परेशान हो जाते हैं. चलिए आपको केले को ताज़ा बनाए रखने की एक सीक्रेट ट्रिक बताते हैं.

सुपरमार्केट यूं ताज़ा रखते हैं केले

पके हुए फलों का खराब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है. फिर भी सुपरमार्केट में ये आपको हमेशा फ्रेश ही मिलते हैं. टिकटॉक पर @user8100293452186 नाम के यूज़र ने बताया है कि आप इसके पकने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं और इसे खराब होने से बचा सकते हैं. इसके लिए आपको केले को पानी से धोकर इसको पकाने वाले एजेंट को साफ करना होगा. फिर इसे पेपर टॉवल से सुखाना होगा. इसके तने पर एक गीला पेपर टॉवल लपेटना होगा, ताकि एथिलिन का रिलीज़ कम किया जा सके. ऐसे में केले ज्यादा दिन तक ताज़े बने रहेंगे.

रात में नहीं खाना चाहिए ये फल

sleepjunkie.com के विशेषज्ञों के मुताबिक केले को दिन में कभी भी खाया जा सकता है लेकिन टिप ये है कि आप इसे रात को सोने के वक्त बिल्कुल नहीं खाएं. इससे आपको सोने में परेशानी हो सकती है या फिर आपको नींद में भी बेचैनी हो सकती है. सोने से 2-3 घंटे पहले इसे खाया जा सकता है क्योंकि इसमें मौजूद कुछ केमिकल शरीर को रिलैक्स करते हैं.

