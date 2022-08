मकड़ी के जाल तो देखे होंगे पर कभी देखा है बुनने का तरीका? वायरल वीडियो में नजर आई जीव की अनोखी कला

मकड़ियां अपने सुरक्षा के लिए जाल बुनती है ये तो हम सभी जानते हैं, अक्सर खाली जगहों पर, दीवारों पर या फिर बड़े पेड़ों पर हमने मकड़ी के जाल देखे भी है. हमें यह भी पता है कि मकड़ियां जाल के जरिए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करती हैं. अपना शिकार भी उसी जाल में फांसती है. लेकिन वो ये जाल बुनती कैसे है क्या कभी देखा है? नहीं ना, तो चलिए आज देखिए कि मकड़ी कैसे गोली की रफ़्तार से बनाती है अपना जाल.

ट्विटर पर Damn Thats Interesting के अकाउंट @HumansAreMetaI पर शेयर वीडियो में एक मकड़ी ने कुछ इस तरह अपना जाल बुना कि लोग हैरान रह गए. अब तक आपने मकड़ी के जाले लगे कई जगहों पर देखे होंगे . लेकिन मकड़ी अपना जाल बुनती कैसे है उसकी इस प्रतिभा से अब तक आप अनजान होंगे . तो वायरल वीडियो में देखिए टैलेंटेड मकड़ी की गोली की रफ्तार से तेज जाल की बुनाई.

साधारण नहीं बेहद क्रिएटिव होती है मकड़ी

वायरल वीडियो को देख निश्चित रूप से आप मकड़ी की प्रतिभा का लोहा मानने पर मजबूर हो जाएंगे. दिखने में छोटी लेकिन जबरदस्त टैलेंट से भरी हुई है ये मकड़ी. सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने वाले ने भी इसे कैप्शन दिया- ‘ठीक है, मुझे मकड़ियों से नफरत है लेकिन यह छोटा जीव बहुत प्रतिभाशाली है!’ जी सोशल मीडिया पर आने के बाद इस वीडियो को लोगों ने खूब पसंद किया, जिसमें मकड़ी गोली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपना जाल बुन रही है. न केवल रफ्तार बल्कि डिज़ाइनिंग भी कमाल. इसे कमाल की प्रतिभा ही कहेंगे क्योंकि पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान भले ही अलग अलग तरीके के हो, उनका काम अलग हो लेकिन मकड़ियों के बुने जाल में हमेशा एकरूपता नजर आई है. जाल बुनने का पैटर्न भी ऐसा मानो दिमाग नहीं कंप्यूटर हो. ना रुककर सोचने की जरूरत, न कोई कन्फ्यूजन. एक बार शुरू किया, तो हर कोना कसकर ही चैन की सांस ली.

Ok, I hate spiders but this little guy is super talented! pic.twitter.com/YZvzKklutJ

— Damn Thats Interesting (@HumansAreMetaI) August 8, 2022

किसी घर के निर्माण से कम नहीं होता मकड़ी का जाल बुनना

किसी घर के निर्माण में जैसे पहले नींव तैयार होती है फिर दीवारें खड़ी की जाती है. ठीक वैसे ही मकड़ी ने पहले चारों कोनों पर सुरक्षा सीमा तैयार की, जाल का केंद्र चुना, उसके बाद चारों ओर से जाल की मजबूत और चक्रव्यूह जैसी रचना तैयार की. जिसे भेद पाना किसी आम जीव के लिए आसान नहीं. और जिसने भी इसे कमतर आंककर भेदने की कोशिश की, वो तो गया समझो. इंटरनेट पर लोगों ने मकड़ी के जाल बुनते लाइव वीडियो को खूब पसंद किया. अमूमन सभी के लिए ऐसा पहला अनुभव रहा होगा, जब लोगों ने यह जाना कि मकड़ी कैसे बुनती है अपना जाल.

