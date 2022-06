आखिर कब-कब और कैसे रंग बदलता है गिरगिट? जानें रहस्यमई वजह

अक्सर जब कोई इंसान अपनी कही बात से या अपने नेचर से अचानक बदल कर रूप दिखाता है तो हम उसे गिरगिट (Chameleon) कह डालते हैं. इसकी वजह है गिरगिट की एक आदत. समय के हिसाब से और वातावरण के अनुकूल गिरगिट अपना रंग बदल लेता है. उसी तरह हम इंसान को भी ताना मारते हुए गिरगिट बता देते हैं कि वो भी मौके के हिसाब से अपने आप को बदल लेता है. ये तो हम जानते हैं कई गिरगिट रंग बदलता है (Why And How Chameleon Changes Colour) लेकिन इस रंग बदलने की प्रक्रिया से जुड़ी कई बातें हम नहीं जानते.

वैसे तो दुनिया में ऐसे कई अन्य जीव हैं जो अपनी जान बचाने के लिए कई तरह के ट्रिक्स अपनाते हैं. कोई खुद को मरा हुआ दिखा देता है तो कुछ अपनी बॉडी से तेज दुर्गन्ध छोड़ता है. उसी तरह गिरगिट अपना कलर बदल लेता है. अब गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान तो आपने भी कई देखे होंगे, लेकिन आज असल गिरगिट की जिंदगी से जुड़े कुछ फैक्ट्स जान लें.

इसलिए बदलता है रंग

इंसान तो अपनी लाइफ में फायदे और नुकसान को तौलकर रंग बदलता है. लेकिन गिरगिट के पास इसकी एक वाजिब वजह होती है. गिरगिट शिकार से बचने के लिए अपना रंग बदलता है. यानी जब गिरगिट को ऐसा लगता है कि उसकी जान मुसीबत में है, तब वो रंग बदलकर खुद को प्रकृति के रंग में ढाल लेता है. इससे दुश्मनों की नजर उसे ढूंढ नहीं पाती और उसकी जान बच जाती है. गिरगिट अपनी जान बचाने के लिए एक ही जगह पर स्थिर हो जाता है और इस तरह से वो अपने दुश्मनों की नजर में धूल झोंक देता है.

कैसे होता है ये चमत्कार?

गिरगिट को वातावरण के हिसाब से रंग बदलते तो आपने देखा होगा. लेकिन आखिर कैसे वो अपनी बॉडी का रंग बदल लेता है? दरअसल, गिरगिट की बॉडी में एक कोशिका पाई जाती है. ये शरीर के तापमान पर डिपेंड करता है. टेम्पेरेचर के हिसाब से गिरगिट की बॉडी बड़ी होती है और सिकुड़ती है. जब बॉडी के हार्मोन्स हाई होते हैं तो ये कोशिकाएं तेजी से उत्तेजित होकर रंग बदलने लगती है. इसके बाद वो पीली, गहरी भूरी और सफ़ेद हो जाती है. इस तरह गिरगिट अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करके रंग बदल लेते हैं.

