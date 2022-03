अगर जान जाएंगे सच्चाई तो भूल कर भी सुपर मार्केट से नहीं खरीदेंगे सेब, जानिए इससे जुड़े 10 फैक्ट्स!

Some Amazing Facts : दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फलों में से एक है सेब (Do you know interesting facts about apple). आमतौर पर हर मौसम में मिल जाने वाले सेब को डॉक्टरों ने भी सेहतमंद माना है. कहा जाता है कि दिन में एक सेब खाना अच्छी सेहत (Benefits of an Apple) की गारंटी है. हालांकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो सेब ले रहे हैं, वो वाकई हेल्दी है भी या नहीं?

हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सेब हमें अक्सर सुंदर और लाल-लाल दिखाई देते हैं, उनके पीछे की सच्चाई दंग कर देने वाली होती है. एक सच ये भी है कि सेब की फसल को अगस्त और नवंबर में ही तोड़ लिया जाता है. फिर इसे वैक्स से कवर करके, हॉट एयर ड्राई करने के बाद कोल्ड स्टोरेज़ में डाल दिया जाता है. यानि हम जो सेब सुपरमार्केट से ताज़ा समझकर लाते हैं, वो दरअसल 6 महीने से लेकर सालभर पुराना हो सकता है. इसके अलावा भी सेब से जुड़े हुए तमाम मज़ेदार फैक्ट्स हैं, जो आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे –

पारसी कल्चर में सेब और फर्टिलिटी का रिश्ता माना गया है. वहीं इंग्लैंड में लड़की सेब को छीलकर उसे पीछे की तरफ फेंकती है, इससे जो लेटर बनता है, उससे लड़की के होने वाली पति का नाम होता है.

19वीं शताब्दी के आसपास अमेरिका में 14 हज़ार किस्म के सेब उगाए जाते थे. धीरे-धीरे इनकी संख्या सिर्फ 100 प्रजातियों तक सीमित रह गई.

The Botany of Desire के मुताबिक अमेरिका में 18वीं और 19वीं सदी में सेब के पाई से बजाय सिरका ज्यादा बनाया जाता था. इसे वाइन, बियर, कॉफी, चाय या जूस की जगह इस्तेमाल किया जाता था.

एक बड़े सेब के अंदर 115 कैलोरीज़ होती हैं और 5 ग्राम फाइबर होता है. इतना ही नहीं फल के अंदर पोलीफेनॉल्स और फाइबर मौजूद होता है, जो आपके गट में बैक्टीरिया को बैलेंस करता है. सेब के ज्यादातर एंटीऑक्सिडेंट्स और फाइबर इसके छिलके में पाए जाते हैं. खाते समय इसे फेंके नहीं.

स्नो व्हाइट की कहानी में आपने सुना होगा कि वो सेब खाकर मर जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि सेब के बीज में मौजूद एमिगडैलिन और हाइड्रोजन सायनाइड किसी की जान ले सकता है. बीज में मौजूद सायनाइड की अधिक मात्रा 160 सेकेंड के अंदर इंसान की ज़िंदगी खतरे में डाल सकती है.

सेब को फ्रिज के अंदर रखकर इन्हें प्रिजर्व किया जा सकता है. किसान अपने सेब को प्लेन ओल्ड कोल़्ड स्टोरेज दो-एक महीने के लिए रख सकते हैं. ज्यादातर प्रजातियां इससे ज्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं.

लहसुन खाने के बाद अगर सेब खा लिया जाए, तो इसकी दुर्गंध दूर हो जाती हैं. इसमें मौजूद एंजाम इसकी गंध को काटने वाला होता है.

एप्पल का वैज्ञानिक नाम “मलुस डोमेस्टिका” होता है और औसतन एक सेब के अंदर 10 बीच पाए जाते हैं.

सेब अगर ताज़ा है, तो इसमें 25 फीसदी पानी होता है और ये पानी में डालने पर डूबता नहीं बल्कि तैरने लगता है.

माना जाता है सेब की उत्पत्ति मध्य एशिया में हुई थी और इसके एक पेड़ की उम्र 100 साल से भी ज्यादा होती है.

