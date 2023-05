ब्रिटेन के नए सम्राट चार्ल्स III का राजतिलक 6 मई को होने जा रहा है. लंदन के ऐतिहासिक शाही गिरजाघर वेस्टमिंस्टर एबे में यह खास आयोजन होगा. इसमें दुनिया के तमाम देशों के प्रमुख, धर्मगुरु और दिग्‍गज हस्‍त‍ियां शामिल होंगी. पिछले कई महीनों से राज्‍याभ‍िषेक की तैयार‍ियां चल रही हैं. इसकी खबरें भी खूब वायरल हो रही हैं. इसी बीच एक मेंढक की तस्‍वीरें भी वायरल होने लगीं. बताया जा रहा है कि ब्रिटिश राजघराने या यूं कहें सम्राट चार्ल्‍स से इस मेंढक का खास नाता है. आइए जानते हैं कैसे ?

ब्रिटिश शाही परिवार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह पेड़ों पर पाया जाने वाला एक दुर्लभ प्रजात‍ि का मेंढक है, जिसे हायलोस्‍कर्टस प्र‍िंसचार्लेसी नाम दिया गया है. इसमें प्रिंस चार्ल्स मैग्निफिसेंट ट्री फ्रॉग भी कहा जाता है. इक्वाडोर में साल 2008 में इस मेंढक की खेज हुई थी. दरअसल, यह वर्षा वनों के अपने ठिकानो को सुरक्ष‍ित रखने के लिए काफी परोपकारी काम करता है, इसल‍िए इसका नाम प्र‍िंस चार्ल्‍स के नाम पर रखा गया.प्र‍िंस चार्ल्‍स हमेशा पर्यावरण बचाने के लिए चल रहे अभ‍ियानों का समर्थन करते हैं, इसल‍िए उनके सम्‍मान में यह नाम दिया गया.

