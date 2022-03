क्या आप जानते हैं कि सूट जैकेट की स्लीव पर क्यों होते हैं 3 बटन? ये है सीक्रेट

दुनिया भर में लोग किसी खास मौके पर सूट पहना करते हैं. शादी-ब्याह, पार्टी, फंक्शन वगैरह में लड़के तो अक्सर आपको सूट में ही दिखेंगे. लेकिन हर सूट में एक बात कॉमन होती है. वो कॉमन बात ये है कि सूट की स्लीव पर नीचे की तरफ 3 बटन लगे होते हैं. आज बताते हैं आपको इस बटन लगने की कहानी क्या है.

सूट की स्लीव पर 3 बटन लगे होने के पीछे 2 थ्योरी चलती हैं. पहली थ्योरी है मिलिट्री से जुड़ी हुई. मिलिट्री थ्योरी के हिसाब से माना जाता है कि सबसे पहले क्वीन एलिजाबेथ प्रथम और नेपोलियन जैसी रॉयल हस्तियों ने मिलिट्री ब्लेजर्स शुरू किए (Military blazers were first introduced by royal figures such as Queen Elizabeth I and Napoleon). उनका मानना था कि जैकेट के स्लीव पर 3 बटन्स लगाने से अपने मुंह-नाक वगैरह को साफ करने के लिए सिपाही स्लीव का इस्तेमाल नहीं करेंगे. गंदे स्लीव की वजह से एक तरफ उनका हाइजीन खराब होगा, दूसरा उनका इम्प्रेशन इतना खराब होगा कि कोई भी फौजियों से नहीं डरेगा. साथ ही फौजी इससे अपनी वर्दी का आदर करना सीखेंगे.

पहले 3 बटन के होते थे ये फायदे

दूसरी थ्योरी कहती है कि उस जमाने में कोर्ट केवल यूनिफॉर्म की तरह या डेट पर जाने के लिए नहीं पहना जाता था. बल्कि हर हाल में पुरुष रोज कोर्ट पहनकर ही रहते थे. ऐसे में टाइट स्लीव की वजह से कोई भारी-भरकम काम करने के लिए कोर्ट उतारना ही पड़ जाता, जो उस जमाने में असभ्यता का प्रतीक था. इसलिए स्लीव के तीनों बटन खोलने से कोर्ट पहने रहकर भी काम करना आसान हो जाता था (Opening all three buttons on the sleeve made it easy to work even while wearing a court.). क्योंकि उस समय स्लीव पर 3 बटन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते थे, बल्कि उन्हें खोला भी जा सकता था.

अब केवल फैशन का प्रतीक रह गया सूट का तीन बटन

आज के दौर में फैशन की दुनिया में इसे स्टाइल बना लिया गया है. और तीनों बटन अभी भी सूट जैकेट की स्लीव पर लगे रहते हैं. पहले सूट टेलर सिला करते थे. लेकिन अब भारी संख्या में सूट बनाने में इन 3 बटन्स के लिए छेद नहीं दिया जाता (There is no hole for these 3 buttons in making a suit). बल्कि इन्हें सिर्फ शो के लिए रखते हैं. इससे स्लीव तैयार करने में मेहनत कम हो जाती है.

