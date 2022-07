बिजली की रफ्तार से पेट भरते जीव को पहचाना आपने ? 10 हाथों से करता है भोजन !

Do you know Sea Cucumbers’ Feeding : अगर अंतरिक्ष की दुनिया विशाल है, तो समंदर के अंदर भी कम रहस्य नहीं छिपे हैं. हमें अक्सर समुद्र से कोई न कोई ऐसा जीव देखने को मिल जाता है, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया हो या फिर वो काफी दुर्लभ है. जो जीव हमारे पहचाने हुए हैं, उनके भी कभी-कभी ऐसे वीडियो (How Sea Cucumber Eat) देखने को मिल जाते हैं कि हम आश्चर्य से भर जाते हैं.

आपने समुद्री खीरा (Sea Cucumber) के बारे में ज़रूर सुना होगा. ये कोई फल या सब्ज़ी नहीं है, बल्कि समुद्र में पाया जाने वाला एक जानवर है, जो सिर्फ देखने में मोटे खीरे की तरह दिखता है. इस जीव की खासियत ये है कि रात में सक्रिय होता है और इसके ऑक्टोपस की तरह कई सारे हाथ-पैर होते हैं, जिनसे ये बिजली की रफ्तार से अपना पेट भर लेता है. इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसे अपना पेट भरते हुए देखा जा सकता है.

तेज़ी से खाना खाने में जुटा ‘समुद्री खीरा’

Sea Cucumber समुद्र के इकोसिस्टम के लिए काफी ज़रूरी जीव माना जाता है, लेकिन दुनिया भर में इसकी संख्या तेज़ी से घट रही है. मार्केट में इसकी जमकर कालाबाज़ारी होती है और यही वजह है कि हमारे देश में इसे पकड़ने पर पाबंदी लगाई जा चुकी है. इस अनोखे जीव की अनोखी रचना होती है और सबसे अलग होता है, इसके पेट भरने का अंदाज़. इससे जुड़ा वीडियो देखकर आपको एक बार ऐसा लगेगा कि ये कोई मशीन है, जो एक ही रफ्तार से चले जा रही है. उसके मुंह के पास की संरचना भी ऐसी है, मानो ये उसके 8-10 हाथ हों, जिनसे वो खाना मुंह में ठूंस रहा है. हालांकि इस संरचना को ट्यूब फीट कहा जाता है.

This is how sea cucumbers eat pic.twitter.com/KC7IWqdFuH — Science girl (@gunsnrosesgirl3) July 14, 2022

दुर्लभ जीवों की प्रजाति में आ चुका है Sea Cucumber

इस अद्भुत वीडियो को @gunsnrosesgirl3 नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो अब तक 5.6 मिलियन यानि 56 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं और 80 हज़ार से भी ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. आपको बता दें कि समुद्री खीरे के शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं. इसकी त्वचा मुलायम और शरीर ट्यूब जैसा होता है. ये समुद्र में एसिड की मात्रा को कम करता है. चीन समेत कुछ एशियाई देशों में इसकी मांग ज्यादा है और इसकी कीमत 1-2 लाख रुपये तक पहुंच जाती है.

