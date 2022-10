सबसे सुंदर फूलों में से एक है सूरजमुखी, जिसे वैज्ञानिकों ने कभी 'फूल' माना ही नहीं !

Sunflower Amazing Facts: बचपन में जब भी फूल बनाने की बात आती है, तो अक्सर बच्चे सूरजमुखी का फूल बनाते हैं. इसके पीछे वजह ये होती है कि ये बनाने में भी आसाना है और इसका चटख पीला रंग दिल खुश कर देता है. वैसे आप इस फूल के बारे में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जो शायद ही जानते होंगे. मसलन सूरजमुखी एक अकेला फूल नहीं है. और तो और इसे वैज्ञानिक मापदंडों पर फूल का दर्जा ही नहीं दिया गया है.

दुनिया में कुछ सबसे सुंदर फूलों में से एक है सूरजमुखी. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को अच्छे लगते हैं लेकिन दिलचस्प बात ये है कि सूरजमुखी (Sunflower is not Flower in Science) को कभी वैज्ञानिकों ने फूल माना ही नहीं. आज हम आपको इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे ही दिलचस्प तथ्य (Interesting Facts About Sunflower) बताएंगे. शायद ये तथ्य आपने पहली बार सुने होंगे.

वैज्ञानिकों की नज़र में फूल नहीं है सूरजमुखी

वैज्ञानिक मापदंडों पर सूरजमुखी को फूल नहीं माना गया है. विज्ञान में जो फूल की परिभाषा तय की गई है, उन मानकों पर यह खरा नहीं उतरता. वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरजमुखी सिंगल फ्लावर नहीं है, बल्कि ये फूलों का एक गुच्छा है. सूरजुखी की एक पंखुड़ी और जिस भूरे हिस्से से वो जुड़ती है, उसे एक फूल माना जाता है. चूंकि इसमें दर्जनों पंखुड़ियां होती हैं और इसका गोल पराग वाला हिस्सा सैकड़ों भागों में बंटा होता है, ऐसे में इसे अकेला फूल नहीं मानकर फूलों का गुच्छा माना जाता है. एक फूल से एक ही बीज या फल बनता है, लेकिन सूरजमुखी के डिस्क यानि गोल हिस्से में एक से दो हज़ार तक बीज बनते हैं. इसी से तेल निकलता है और ये काफी पोषक होता है.

इसे अकेला फूल नहीं मानकर फूलों का गुच्छा माना जाता है. (Credit- Pixabay)

सूरज की दिशा में घूमता है फूल

इस फूल की एक और खासियत है, ये दिन भर सूरज के मुताबिक अपनी दिशा को बदलता रहता है, यही वजह है कि इसे सूरजमुखी कहा जाता है. आमतौर पर लोग मानते हैं कि सूरजमुखी का रंग पीला ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. सूरजमुखी की करीब 70 प्रजातियां हैं, जिनका अलग-अलग आकार, लंबाई और रंग है. ये फूल पीले के अलावा नारंगी और बैंगनी रंगों के भी होते हैं.

Tags: Ajab Gajab, Amazing facts, Science news