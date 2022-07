आपको पता है ऐसे पेड़ के बारे में, जिससे निकलती है पानी की धार? लोग बुझा सकते हैं प्यास

इंसान चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन प्रकृति की हर खूबी हर रहस्य का जान पाने के दावे हमेशा टूटते ही रहेंगे. जब-जब आपको लगेगा कि अब आप सबकुछ जान गए तभी प्रकृति कुछ ऐसा लाकर सामने रख देगी जो आपकी आंखें चौंधियाने पर मजबूर कर देगी. पेड़ और पानी का अटूट रिश्ता है ये तो हमेने बचपन की किताबों में पढ़ा ही है कि कैसे बारिश के लिए पेड़, और पेड़ के लिए पानी ज़रूरी होता है. लेकिन क्या कभी आपने पानी वाला पेड़ देखा है? नहीं न, तो चलिए आज देख लीजिए.

IFS रमेश पांडेय के ट्विटर पेज @rameshpandeyifs पर शेयर एक वीडियो ने सबको हैरान कर दिया. वीडियो में एक पेड़ से झर-झर बहते पानी को पीकर लोग अपनी प्यास बुझाते नज़र आए. पेड़ का नाम ‘टर्मिनलिया टोमेंटोसा’ है, इसे ‘आसन’ या ‘असना’ भी कहते हैं, जो अपने तने में पानी के भंडारण में सक्षम होता है. और इसकी यही खासियत इसे बाकी हर पेड़ से अलग और अनोखा बनाती है.

Asna (Terminalia tomentosa) is an associate tree of Sal in most of the subtropical forests of India. It’s known for its remarkable quality of storing water in its trunk. It can easily be identified with its crocodile skin bark. #nature pic.twitter.com/UdNNNSObmQ

— Ramesh Pandey (@rameshpandeyifs) July 20, 2022