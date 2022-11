क्या आप जानते हैं जगुआर और तेंदुए में फर्क? अधिकारी ने पूछा तो लोगों ने बताया धब्बों में छुपा ये राज़

जानवरों की इतनी ज्यादा प्रजातियां हैं कि उनमें बहुत से तो ऐसे हैं जिनमें अंतर कर पाना भी मुश्किल हो जाता है. एक से दिखने वाले जानवरों में भी कितना अंतर होता है ये कोई नहीं जानता. ठीक वैसे ही जैसे चीता, बाघ, तेंदुआ, जगुआर इन सभी में बारीक अंतर होता है लेकिन कुछ लोग ही ऐसे हैं जो इसे पहचान पाने में कामयाब होते हैं. ये लोगों को कन्फ्यूज कर देती है. लिहाजा एक आईएफएस अधिकारी ने सोशल मीडिया के जरिए तेंदुए और जगुआर जैसे जानवरों के बीच का प्रमुख अंतर बता कर लोगों के कंफ्यूजन दूर करने का सवाल उठाया.

आईएफएस परवीन कासवान ने ट्विटर पर तेंदुए और जगुआर की तस्वीरें साझा कर इनके बीच के प्रमुख अंतर को बताने को कहा, तो लोगों ने तरह तरह के जवाब से दिमाग घुमा दिया. असल में एक झटके में बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले लेपर्ड और जगुआर में अंतर करना आसान नहीं. लेकिन इस छोटे से अंतर को जानते ही आपके लिए ये बिल्कुल आसान हो जाएगा.

क्या आप जानते हैं तेंदुए और जगुआर का अंतर?

अधिकारी ने जैसे ही अपने जगुआर और तेंदुए की तस्वीर साझा कर अंतर बताने को कहा, लोगों ने अपने अपने अनुभवों और जानकारी का समंदर यहाँ उड़ेलना शुरू कर दिया. फिर तो जानवरों के बीच अंतर के अलावा भी एक से एक मजेदार जवाब मिले कि देख कर आपकी ना सिर्फ कन्फ्यूजन दूर होगी, बल्कि आपको खूब मज़ा भी आएगा. अधिकारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जगुआर और लेपर्ड की पीठ की तरफ की हुई तस्वीर साझा कर इन दोनों का अंतर पूछा जवाब ढेरों की तादाद में मिले हैं.

Lets see how many can identify. Which one of them is Jaguar & which one is Leopard. The pattern makes the difference, apart from other things. pic.twitter.com/C68YIlDKCC

Received more than thousand replies. First one is Leopard. Second is a jaguars. Jaguars are not found in India. They are well built. Both are Panthera. Many difference. One is in pattern in rosette. Jaguars have bigger & in them there is a dot. Leopards have small. See the pic. pic.twitter.com/hY7iYL9qbF

Very easy to identify.

Basic difference :

Leopard : the spots on them “aren’t of big size” and the “gap between two spots is very less”,

Jaguar : “spots are big” and “gap between two spots is also big” compared with “leapord,

Leopard Jaguar, pic.twitter.com/dSl68EFERb

— Vikram Singh (@VS_shekhawat01) November 28, 2022