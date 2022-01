क्या आजतक आप भी गलत ढंग से छान रहे थे चाय? अब साइंस ने बताया सही तरीका

चाय आखिर किसे पसंद (Tea Lovers) नहीं? ठंड का मौसम हो और उसमें मिल जाए गर्मागर्म चाय की एक कप. बस दिन बन जाता है. हम आराम से चाय को गैस पर कहलाते हैं और फिर जब चाय पक जाती है तो उसे छन्नी से छान देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय को छानने की स्टाइल पर भी उसका टेस्ट काफी हद तक डिपेंड करता है. जी हां, आपने चाय को केतली से कप में किस स्पीड से डाला है, ये उसके टेस्ट पर काफी असर डालता है. ऐसे में चाय को सही तरीके (Right Way Of Pouring Tea Into Cup) से कप में डालने का तरीका अब साइंस ने बताया है.

साइंस का ये तरीका (Scientific Method Of Pouring Tea) सामने आने के बाद कई लोगों को पता चला कि वो आजतक गलत ढंग से चाय छान रहे थे. गलत तरीके से चाय छानने से वो किनारे से नीचे गिरने लगता है. लेकिन अब साइंटिस्ट्स ने चाय छानने का सही तरीका बताया है. इससे आपके केतली से कप में डालते हुए एक भी बूंद चाय नीचे नहीं गिरेगी. यहां काम करता है सही एंगल. चाय को केतली से कप में डालने के तरीके को कहते हैं ‘टीपॉट इफ़ेक्ट’. इस टर्म को सबसे पहले 1956 में मार्क्स रेनेर ने इस्तेमाल किया था. ये तरीका कई दशकों से साइंटिस्ट्स के लिए चैलेंज बना हुआ है.

केतली से चाय को कप में डालते हुए कैसे एक भी बूंद नीचे ना गिरे ये काफी बड़ा चैलेंज है. अब एक्सपर्ट्स ने बताया कि असल में केतली से चाय को काफी स्पीड में कप में डालना चाहिए. ऐसे में कप के नीचे चाय गिरने के चान्सेस काफी कम हो जाते हैं. विएना यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स ने इसे लेकर कई बार एक्सपेरिमेंट किया है. इस स्टडी में शामिल डॉ बेर्नहार्ड के मुताबिक़, ये आपको देखने में काफी आसान लग सकता है. लेकिन असल में ये काफी मुश्किल टास्क है.

काफी धीमे चाय डालने से नीचे की तरफ गिरने लगता है

तो अब आपको बताते हैं केतली से चाय को कप में डालने का सही तरीका. चाय को हमेशा कप में तब डालें जब वो एकदम फ्रेश बना हो. उस वक्त चाय का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होता है. इसके अलावा हमेशा चाइना, सेरेमिक या कांच से बने केतली का इस्तेमाल करें. ध्यान दें कि केतली का मुंह लंबा हो. साथ ही चाय को बेहद स्पीड से कप में डालें. इससे चाय कप से नीचे नहीं गिरेगा.

