सुबह से शाम तक एक ही गाना क्यों गुनगुनाता रहता है इंसान ? आदत है या विज्ञान ...

हममें से ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि कोई गाना सुबह-सुबह सुन लिया जाए, तो उसकी धुन दिन भर ज़ुबान पर चढ़ी (why do song stuck in head) रही है. कभी आपने सोचा है कि आखिर इसकी वजह क्या है? ये इंसान की सामान्य सी आदत (repeating same song whole day ) है या फिर इसके पीछे भी कोई विज्ञान (Science Behind Repeating Same Song) काम करता है? वैज्ञानिकों ने इस मामले पर रिसर्च की और उन्हें पता चला कि इसमें गलती कान या ज़ुबान की नहीं, बल्कि दिमाग की ये खास फंक्शनिंग (Brain Functioning) की वजह से ऐसा होता है.

घर में या दफ्तर में, लोग अक्सर अपने आस-पास एक ही गाना सुनते-सुनते परेशान हो जाते हैं. कई बार तो चाहकर भी वो इसे गाने या सुनने से खुद को रोक नहीं पाते. दरअसल इसके पीछे एक खास वजह है, जिसे विज्ञान में इयरवॉर्म्स (Earworms) कहा जाता है. वॉर्म के नाम से इसे आप कोई कीड़ा या वायरस मत समझिए, ये एक सेंस है, जो हमारे दिमाग में काम करता है. साधारण भाषा में इसे दिमाग की खुजली भी कहा जाता है.

Auditory Cortex के चलते होता है ऐसा

अमेरिकन साइकोलॉडी एसोसिएशन जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक किसी अलग ही धुन को याद रखना सबसे आसान होता है. Dartmouth University के रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च के लिए एक ही गाना लोगों को सुनाया. ये गाना पहले वे कभी सुन ज़रूर चुके थे. जैसे ही प्रयोग के दौरान गाने को बंद किया गया, इन लोगों का ऑर्डिटरी कॉर्टेक्स वाला हिस्सा सक्रिय हो गया. ऐसे में वे गाने को लगातार गुनगुनाते रहे. अगर धुन सुरीली हो, तो ये सुनने वाले के दिमाग में अटक ही जाती है. इसकी तुलना दिमागी खुजली से की गई है क्योंकि आप इसे जितना गाएंगे, ये तलब उतनी ही बढ़ती जाएगी.

कैसे पाएं इससे निजात ?

सामान्य भाषा में कहें तो ऑडिटरी कॉर्टेक्स इंसान के दिमाग का वो हिस्सा है , जो किसी भी बात को सुनने के बाद एक अलग तरह से रिएक्ट करता है. यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मार्केटिंग प्रोफेसर जेम्स केलारिस के मुताबिक 99 फीसदी लोग कभी न कभी इस स्थिति के शिकार होते हैं. दिलचस्प बात ये है कि ऐसे गानों को दिमाग से निकालने का कोई तरीका नहीं है. कुछ धुनें थोड़ी देर बाद ही भूल जाती हैं, तो कुछ कई दिनों तक याद रहती हैं. बस, आप अपना दिमाग दूसरी धुन में लगाएं, तो ये गाना स्विच हो सकता है.

