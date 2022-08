ट्रेन के बोगी में खींचे गए पीले या सफेद लाइन का क्या मतलब? यकीन मानिए शायद नहीं जानते होंगे आप

भारत में रोजाना लाखों की संख्या में लोग ट्रेन की यात्रा करते हैं. एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इससे सस्ता और बेहतर विकल्प शायद ही कोई दूसरा हो. लेकिन कई बार ट्रेन की बोगी में आपकी नजर के सामने ऐसी कई चीजें दिखाई दे जाती हैं, जिसका मतलब तक पता नहीं होता. Do You Know सीरीज के तहत आज हम आपको ट्रेन से जुड़ी एक ऐसी ही जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे. इससे जुड़ा एक सवाल कोरा पर भी पूछा गया है, जिसमें लिखा गया है कि ट्रेन में कैसे आरक्षित और अनारक्षित बोगियों की पहचान की जाए? इस पर कई लोगों ने अपने जवाब दिए हैं.

दरअसल, ट्रेन की कुछ बोगियों पर पीली या सफेद लाइन खींची होती हैं, जो मुख्यत: टॉयलेट के ठीक ऊपर रहती हैं. इन बहुत सारी लाइन्स को हम डिजाइन या कोई लोगो समझ लेते हैं, लेकिन असल में यह एक संकेत होता है. आपको बता दें कि ये लाइन्स जनरल बोगी को दर्शाती हैं, जिसमें बिना रिजर्वेशन वाले यात्री सफर करते हैं. हालांकि, जनरल बोगी के ऊपर सामान्य श्रेणी लिखा रहता है, लेकिन आप अगर नहीं पढ़ पाए तो इन लाइन्स को देखकर समझ सकते हैं. प्रशांत तिवारी नाम के यूजर ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि इन साइन की मदद से आप आरक्षित और अनारक्षित बोगी में अंतर पता कर सकते हैं.

इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि एक अन्य मामले में भी जनरल बोगी ट्रेन की बाकी बोगियों से अलग होती है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए उसके बारे में भी बता दे रहे हैं. दरअसल, जनरल बोगी में बाकी डब्बों की तरह 2 दरवाजे नहीं होते हैं, बल्कि इनमें 3 गेट होते हैं. बोगी के अगले और पीछले हिस्सों के अलावा बीच में भी एक दरवाजा होता है. चूकि जनरल बोगी में ज्यादा यात्री होते हैं, इस वजह से 3 दरवाजों के कारण वे आसानी से स्टेशन पर कम समय में उतर सकते हैं.

ट्रेन के आखिरी X का निशान क्यों?

इस बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं. X साइन में बने ये क्रॉस हमेशा ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ही लिखे होते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि पूरी ट्रेन गुजर चुकी है. ये साइन रेलवे कर्मचारियों के लिए होते हैं. सभी ट्रेनों के लास्ट डिब्बे पर ही X का निशान इसलिए बनाया जाता है जिससे स्टेशन पर तैनात रेलवे कर्मचारियों को पता चल सके कि पूरी ट्रेन जा चुकी है. इसके बाद वे हरी झंडी भी दिखाते हैं.

Tags: Ajab ajab news, Amazing facts, Indian railway, Khabre jara hatke, OMG